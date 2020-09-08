Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza

2 sezondur Fenerbahçeli taraftarların beklentisini karşılayamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon şampiyon olmak için kolları sıvadı.
Teknik direktörlük koltuğuna 5 Ağustos'ta Aytemiz Alanyaspor'dan ayrılan Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertli takım, transfer döneminde tam 10 ismi kadrosuna kattı.
Mert Hakan Yandaş'la başlayan transfer silsilesi, son olarak Enner Valencia'nın duyurulmasıyla son bulmuştu.
Teknik patron Bulut ise transferlerin devamının olacağını Topuk Yaylası'ndaki Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçı sonrası vermişti. Bulut maç sonu yaptığı açıklamada 2-3 transfer daha yapacaklarını taraftarlara müjdelemişti.
Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre Fenerbahçe, Tisserand ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.
Sarı lacivertli kulüp, Wolfsburg ile bonservis konusunda son görüşmeleri yapıyor. Ufak pürüzlerin ardından Fransız asıllı Kongolu stoperin imza için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.