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'den bir daha! 4 yıllık imza

Son dakika haberleri: 'e iddialı bir şekilde hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Defansını baştan sona yenilemek isteyen sarı-lacivertliler bu bölgeye Filip Novak, , Lemos ve 'ü katmıştı. Kanarya, ikinci stoper takviyesini de yaptı. İşte 4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan o isim...

Giriş Tarihi: 8.9.2020 09:26 Son Güncelleme: 8.9.2020 09:29 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza

2 sezondur Fenerbahçeli taraftarların beklentisini karşılayamayan , önümüzdeki sezon şampiyon olmak için kolları sıvadı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza

Teknik direktörlük koltuğuna 5 Ağustos'ta Aytemiz 'dan ayrılan Erol Bulut'u getiren sarı-lacivertli takım, döneminde tam 10 ismi kadrosuna kattı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza

Mert Hakan Yandaş'la başlayan silsilesi, son olarak Enner Valencia'nın duyurulmasıyla son bulmuştu.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza

Teknik patron Bulut ise transferlerin devamının olacağını 'ndaki ile oynanan hazırlık maçı sonrası vermişti. Bulut maç sonu yaptığı açıklamada 2-3 daha yapacaklarını taraftarlara müjdelemişti.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza

, Lemos'un ardından ikinci stoper transferini Marcel Tisserand ile gerçekleştiriyor.

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Transferde son dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza

Fransız gazeteci Manu Lonjon'un haberine göre , Tisserand ile 4 yıllık sözleşme konusunda anlaştı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza

Sarı lacivertli kulüp, Wolfsburg ile bonservis konusunda son görüşmeleri yapıyor. Ufak pürüzlerin ardından Fransız asıllı Kongolu stoperin imza için 'a gelmesi bekleniyor.

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Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
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