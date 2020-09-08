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'den flaş Michael Frey kararı!

Son dakika haberleri... Önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu ve Miha Zajc, Zanka, Michael Frey ve Jailson'a lisans çıkardı.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 17:29 Son Güncelleme: 8.9.2020 17:38 ABONE OL
Fenerbahçe'den flaş Michael Frey kararı!

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi hangi oyunculara lisans çıkarılacağı büyük bir merak konusu olmuştu. 12 ismi transfer eden ve henüz bu futbolcuları TFF'ye bildirmeyen sarı-lacivertliler takımdaki mevcut 4 oyuncuya lisans çıkardı. Jailson ve Zanka ile birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan Miha Zajc ve Michael Frey'in de lisansı çıkarıldı.

YENİ TRANSFERLER BEKLENİYOR!
Fenerbahçe taraftarı yeni transferlerin lisansının çıkmasını heyecanla bekliyor. Sarı-lacivertli yönetim en kısa zamanda Bankalar Birliği anlaşmasını imzalayıp takıma katılan yeni isimleri Süper Lig'in ilk haftasındaki Çaykur Rizespor maçına yetiştirmeyi amaçlıyor.

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Fenerbahçe'den flaş Michael Frey kararı!
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