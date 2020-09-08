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'un listesinde 3 stoper var

'da stoper transferi için sona gelindi. Manuel da Costa'nın 'a gitmesini bekleyen bordo-mavililer, bu ayrılığın resmileşmesinden sonra Hugo, Osorio veya Hause üçlüsünden birine imza attıracak.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 8.9.2020 ABONE OL
Trabzonspor'un listesinde 3 stoper var

Trabzonspor'da stoper transferi için artık son viraja girildi. Takım bulması istenen Manuel da Costa'nın Yeni Malatyaspor'a transferi an meselesi…

Bu ayrılık için her türlü kolaylığı sağlayacak olan yönetim, ardından stoper transferi için görüştüğü 3 isim; Vitor Hugo, Osorio veya Kortney Hause'den birine bordo-mavili formayı giydirecek. Hedef, lig başlamadan stoper transferini bitirmek...

ÖNCELİK HUGO'DA
Fırtına'nın önceliği Palmeiras'tan Vitor Hugo… Yönetimin oyuncu için yapılan kiralama teklifinde rakamı biraz daha üst seviyeye çekmesi bekleniyor. Porto'da oynayan Yordan Osorio için istenen 1 milyon Euro'luk kiralama bedeli ise çok bulundu. Venezuelalı stoper için indirim istenecek. Bu iki isimde sorun çıkarsa da Aston Villa ile Kortney Hause için masaya oturulacak.

LEMA'YA DÜŞÜK NOT
Trabzonspor'un stoper arayışını takip eden menajerler, Benfica'nın 30 yaşındaki tecrübeli defans oyuncusu Cristian Lema'yı önerdi. Ancak scout ekibi tarafından yapılan incelemeden sonra oyuncunun performansı yeterli görülmedi.

EDGAR IE İÇİN YETERSIZ TEKLİF!
Bordo-mavili ekibin geçen sezon Feyenoord'a kiraladığı Edgar Ie'yi Hollanda kulübü bu kez satın alma opsiyonu ile kiralamak için teklif yapmıştı. Ancak hem kiralama teklifi hem de opsiyon için önerilen rakam bordo-mavililerin beklentisini karşılamadı.

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Trabzonspor'un listesinde 3 stoper var
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