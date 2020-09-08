Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı

Son dakika: Josef de Souza ile anlaştı

Son dakika haberleri... 'de öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Josef de Souza ile anlaştı. A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilyalı orta sahayı 'a davet etti. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Giriş Tarihi: 8.9.2020 19:12 Son Güncelleme: 8.9.2020 19:19 ABONE OL

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekip, deneyimli teknik adam Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda orta sahaya bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. Kara Kartal, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza ile anlaştı.

A Spor'un haberine göre Brezilyalı oyuncu İstanbul'a davet edildi. 31 yaşındaki orta saha ile 1+1 yıllık kontrat yapılacak.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ahli'de forma giyen Josef, geçtiğimiz sezon 23 maçta asist yaptı. Öte yandan Sambacı yıldızın kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

7 Eylül Milli Piyango Online ile On Numara Sonuçları belli oldu! On Numara çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı
Fenerbahçe'den bir transfer daha! 4 yıllık imza
SON DAKİKA: Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun doktorundan kritik açıklama! Corona virüs...
Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...
Gazinocular Kralı Fahrettin Aslan’ın oğulları Sacit Aslan ile Mehmet Aslan mirası bölüşemedi! Sacit Aslan:
Kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar?
Bursluluk sınavı sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı?
Atiye’nin yıldızı Beren Saat sosyal medyayı salladı! Kenan Doğulu söyledi Beren Saat dans etti!
Altın fiyatları son dakika...Altın düşer mi yükselir mi? 8 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
7 Eylül 2020 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango Online Sayısal Loto sonuçları canlı çekilişle belli oldu!
Pandemide evlerde meditasyona ilgi arttı
Pandemide evlerde meditasyona ilgi arttı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş Josef de Souza ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA