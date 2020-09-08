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Süper sambacı 2 yıllığına 'ye! 44 milyon Euro...

Son dakika haberleri: Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Stoper ve hücum bölgesine takviye yapacak olan sarı-lacivertlilerin flaş bir isimle ilgilendiği öne sürüldü. Hatta bu transferin noktalanmasının an meselesi olduğu kaydedildi. İşte Fenerbahçe taraftarını sevinçten havaya uçuracak o transfer...

Giriş Tarihi: 8.9.2020 08:23 Son Güncelleme: 8.9.2020 08:27 ABONE OL
Transferde son dakika: Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...

Üst üste transferlerle şov yapan 'de gözler santrfor mevkisine çevrildi. Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor.

Transferde son dakika: Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...

Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu görüşmelerde başrolü oynuyor.

Transferde son dakika: Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...

İsrailli golcü Eran Zahavi ve Kalinic için nabız yoklayan yönetimi, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Transferde son dakika: Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...

operasyonuna tam gaz devam eden sarı-lacivertlilere 'den flaş bir öneri geldi.

Transferde son dakika: Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...

Transferin en hareketli takımı olan için dün ortaya atılan isim büyük ses getirdi. Sarı-lacivertlilerin ile geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Joelinton'la ilgilendiği ileri sürüldü.

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Transferde son dakika: Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...

İngiliz ekibinin 44 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcüyü 'ye kiralayacağı belirtildi.

Transferde son dakika: Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...

İngilizler, hücuma yaptığı Callum Wilson takviyesiyle de öncesi Joelinton'ı gözden çıkardığını net bir şekilde gösterdi.

Transferde son dakika: Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...

FORMASI DA GİTTİ

, Bournemouth'tan 22 milyon euro bedelle ettiği Wilson'a Joelinton'ın 9 numaralı formasını verdi.

Transferde son dakika: Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...

İngilizler'in hocası Steve Bruce'nin de kadrosunda düşünmediği Sambacı'nın iki senelik 'ye kiralanmasının an meselesi olduğu kaydedildi.

Transferde son dakika: Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...

Kariyerine ülkesi 'da Recife'de başlayan 24 yaşındaki golcü, daha sonra Hoffenheim, Rapid Wien ve Newcastle formaları giydi. (Fotomaç)

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Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...
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