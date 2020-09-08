Süper sambacı 2 yıllığına Fenerbahçe'ye! 44 milyon Euro...

Üst üste transferlerle şov yapan Fenerbahçe'de gözler santrfor mevkisine çevrildi. Vedat Muriqi ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler takıma doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadrosuna katmak istiyor.
Teknik direktör Erol Bulut'un raporuna göre hareket eden sarı-lacivertlilerde Emre Belözoğlu görüşmelerde başrolü oynuyor.
İsrailli golcü Eran Zahavi ve Kalinic için nabız yoklayan Fenerbahçe yönetimi, alternatif isimler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.
Transfer operasyonuna tam gaz devam eden sarı-lacivertlilere İngiltere Premier Lig'den flaş bir öneri geldi.
Transferin en hareketli takımı olan Fenerbahçe için dün ortaya atılan isim büyük ses getirdi. Sarı-lacivertlilerin Newcastle United ile geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Joelinton'la ilgilendiği ileri sürüldü.
İngiliz ekibinin 44 milyon euro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan kadrosuna kattığı Brezilyalı golcüyü Fenerbahçe'ye kiralayacağı belirtildi.
İngilizler, hücuma yaptığı Callum Wilson takviyesiyle de yeni sezon öncesi Joelinton'ı gözden çıkardığını net bir şekilde gösterdi.
FORMASI DA GİTTİ
Newcastle United, Bournemouth'tan 22 milyon euro bedelle transfer ettiği Wilson'a Joelinton'ın 9 numaralı formasını verdi.
İngilizler'in hocası Steve Bruce'nin de yeni sezon kadrosunda düşünmediği Sambacı'nın iki senelik Fenerbahçe'ye kiralanmasının an meselesi olduğu kaydedildi.
Kariyerine ülkesi Brezilya'da Recife'de başlayan 24 yaşındaki golcü, daha sonra Hoffenheim, Rapid Wien ve Newcastle formaları giydi. (Fotomaç)