Fransa 4-2 Hırvatistan | MAÇ SONUCU

UEFA Uluslar A Ligi Grup 3'te Dünya Kupası'nın son finalistleri Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ev sahibi ekip Fransa, 2018 Dünya Kupası finalinde olduğu gibi 4-2 kazandı.
Didier Deschamps'ın ekibine galibiyeti getiren golleri 43'te Antoine Griezmann, 45'te Anthony Martial, 65'te Dayot Upamecano ve 77'de penaltıdan Olivier Giroud kaydetti.
Hırvatistan'ın gollerini ise 16'da Dejan Lovren ve 55 Josip Brekalo attı.
Bu sonuçla Fransa, grupta ikide iki yaparken Hırvatisan ise henüz puanla tanışamadı.
Fransa'da eski Galatasaraylı Steven N'Zonzi 90 dakika sahada kaldı.