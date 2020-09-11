Arda Kardeşler kimdir? TFF hakemi Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli?

2020 – 2021 Süper Lig sezonu Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasıyla bugün start aldı. Rize'nin ev sahipliği yaptığı karşılaşma 2-1'lik skorla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Öte yandan karşılaşmanın hakemliğini üstlenen Arda Kardeşler'in karşılaşmada verdiği kararlar sosyal medyada eleştirilmesine sebep olarak trendlerde yer aldı. Bu bağlamda TFF Hakemine ilişkin Hakem Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında, nereli? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Hakem Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında, nereli?
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı hakemi Arda Kardeşler'e ilişkin biyografik bilgiler şöyle;
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