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Süper Lig’in 2020 – 2021 sezonu bugün oynanan Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçıyla başladı. Rize’de oynanan maçta Fenerbahçe 2-1’lik skorla deplasmandan İstanbul’a 3 puanla döndü. Öte yandan maçta verdiği kararlarla ilgili sosyal medyada eleştirilen maçın hakemi ’e ilişkin bilgiler futbolseverlerce merak edilerek hakemine ilişkin Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında, ? Sorularıyla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Hakem Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 11.9.2020 22:29 Son Güncelleme: 11.9.2020 22:30 ABONE OL
Arda Kardeşler kimdir? TFF hakemi Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli?

2020 – 2021 Süper Lig sezonu Çaykur Rizespor Fenerbahçe karşılaşmasıyla bugün start aldı. Rize'nin ev sahipliği yaptığı karşılaşma 2-1'lik skorla Fenerbahçe lehine sonuçlandı. Öte yandan karşılaşmanın hakemliğini üstlenen 'in karşılaşmada verdiği kararlar sosyal medyada eleştirilmesine sebep olarak trendlerde yer aldı. Bu bağlamda Hakemine ilişkin Hakem Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında, ? Şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapılmaya başlandı. Peki, Hakem Arda Kardeşler kimdir, kaç yaşında, nereli?

HAKEM ARDA KARDEŞLER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maçı hakemi Arda Kardeşler'e ilişkin biyografik bilgiler şöyle;

Arda Kardeşler kimdir? TFF hakemi Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli?
  • 1988 doğumlu Arda Kardeşler Uludağ Üniveritesi Makine Mühendisliği bölümü mezunudur. Endüstri Mühendisliği alanında ise Yüksek Lisans yapmıştır.
  • Aslen Bursa'lı olan Arda 2009 yılında hakemliğe adım atmış, ilk profesyonel karşılaşmasını ise 1 Eylül 2013 tarihinde yönetmiştir.
  • Süper Lig'de ise 2015 ve 2016 sezonunda görev alan Arda Kardeşler'in babası eski Bursasporlu Milli kaleci Eser Kardeşler'dir.
  • Kardeşi Erce Kardeşler Altınordu Spor takımının kaleciliğini, babası ise Niğde Belediyespor takımının teknik direktörlük görevini üstlenmiştir.
  • 5 sene Mühendis olarak çalışan Arda, günümüzde profesyonel hakem olarak kariyerini sürdürmektedir. 2016 yılında Zuhal Varol ile evlenmiştir.
Arda Kardeşler kimdir? TFF hakemi Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli?

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Arda Kardeşler kimdir? TFF hakemi Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli?
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