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'de kazanmayı bildi! 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)

'de 2020-2021 sezonu 'de açıldı. Yeni transferleriyle iddia bir kadro kuran , deplasmanında 2-1 kazanmayı bildi. Sarı-lacivertlilerin gollerini takıma sezon başında katılan ve Sosa kaydetti. Mavi-yeşilli ekibin tek sayısı ise Skoda'dan geldi. Kanarya, bu galibiyetle birlikte lige iyi bir başlangıç yaptı.

Giriş Tarihi: 11.9.2020 18:56 Son Güncelleme: 11.9.2020 22:21 ABONE OL
Fenerbahçe Rize'de kazanmayı bildi! Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONUCU

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçı Rize'de oynandı. Erol Bulut yönetiminde birbirinden önemli transferlere imza atarak sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-lacivertli takım, Karadeniz ekibine konuk oldu.

Karşılaşmanın 30. dakikasında sarı-lacivertliler Caner Erkin ile penaltı vuruşunda faydalanamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Müsabakanın 60. dakikasında Skoda sahneye çıkarak takımını 1-0 öne geçirdi. Fenerbahçe bu gole 76. dakikada Gökhan Gönül ile karşılık verdi.

Karşılaşmanın 87. dakikasında Kanarya bir kez daha penaltı kazandı. Arjantinli Sosa, bu kez topu filelere gönderdi ve maçın sonucunu ilan etti.

Fenerbahçe, sezonun ilk maçını yeni transferleri Gökhan Gönül ve Sosa'nın golleriyle 2-1 kazandı.

İşte Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyon

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

7. dakikada Samudio'nun ara pasında sol çaprazdan ceza sahası içerisine giren Melnjak'ın bekletmeden vuruşunda, defansa çarpan top az farkla kornere çıktı. Kornerden gelen top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

11. dakikada kazanılan faul atışında Caner Erkin'in soldan ceza sahası içerisine ortasında altıpas içerisinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yerden sekerek filelere gitmekte olan meşin yuvarlağı son anda parmaklarının ucu ile çelmeyi başardı.

18. dakikada Deniz Türüç ile paslaşan Frrey'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında ön direkte Thiam'ın bekletmeden vuruşunda, top yan filelerde kaldı.

30. dakikada Video Yardımcı Hakemden (VAR) gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen maçın hakemi Arda Kardeşler, Selim Ay'ın ceza sahası içerisindeki elle müdahalesinde penaltı noktasını gösterdi.

32. dakikada Caner Erkin'in vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, kendi soluna yatarak penaltı vuruşunda topu çelmeyi başardı.

35. dakikada Fenerbahçe defansındaki son adam Serdar Aziz'i geçen Boldrin'in ceza sahası içerisinde yerden vuruşunda iyi kapanan kaleci Altay Bayındır topu çelmeyi başardı.

42. dakikada Samudio'un defansın arkasına pasında hareketlenen Boldrin'den önce tehlikeyi fark ederek kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Altay Bayındır, meşin yuvarlağı ayağı ile taca uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

47. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza sahası içerisine ortasında Deniz Türüç'ün bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan, topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

59. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçmeyi başardı. Melnjak'ın sol taraftan soldan ortasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0

74. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında, Valencia bir adım gecikince, top kaleci Gökhan Akkan'ın kontrolünde az fakla auta çıktı.

76. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Caner Erkin'in sağdan ceza sahası ön direğine ortasında Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen top çizgiyi geçerek filelere gitti: 1-1

82. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisine yerden pasında Frey'in dönüp vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yakın direk dibinde yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada Moroziuk'un ceza sahası içerisinde Valencia'ya müdahalesinde hakem Arda Kardeşler penaltı kararı verdi .

87. dakikada Sosa'nın kullandığı penaltı atışında top filelere gitti: 1-2

90+2. dakikada Sinan Gümüş'ün caza sahası dışından yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kornere çeldi.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi

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Fenerbahçe Rize'de kazanmayı bildi! Çaykur Rizespor 1-2 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU)
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