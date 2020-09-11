Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da gündem Fabio Cardoso

'da gündem

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da gündem stoper transferi... Bordo-mavililerPortekiz ekibi forması giyen 26 yaşındaki stoper ’yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. | Son dakika Trabzonspor transfer haberleri

Giriş Tarihi: 11.9.2020 00:54 Son Güncelleme: 11.9.2020 00:55 ABONE OL
Trabzonspor'da gündem Fabio Cardoso

Stoper takviyesi için uzun zamandır görüşmeler yapan Trabzonspor, Portekiz kulübü Santa Clara forması giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu Fabio Cardoso'nun peşinde. Savunmanın solunda da görev yapabilen 1.87 boyundaki futbolcu için kiralama teklifinde bulunacak olan Karadeniz devi, B planı olarak da bonservisini almaya çalışacak. Bordo-mavililerin geçen sezondan bu yana takip ettiği tecrübeli futbolcunun kulübü ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

DA COSTA VEDALAŞTI

Sözleşmesi feshedilen Manuel Da Costa, dün antrenmana gelerek takım arkadaşlarıyla vedalaştı. 34 yaşındaki Faslı stoperin Süper Lig ekiplerinden Malatyaspor ile transfer görüşmesi yaptığı biliniyor. (Fotomaç)

Trondsen'in şok sakatlığının ardından Trabzonspor'da operasyon başladı! Sambacı yıldız...

EN ÇOK OKUNANLAR

Fahriye Evcen yine yaptı yapacağını! Fahriye Evcen'in ateş efektli paylaşımında Burak Özçivit sürprizi!
Defne Samyeli korkunç itirafı ile ağızları açık bıraktı! Defne Samyeli: "Çocukluğumda keşke ölse dediğim biri vardı ve..."
Milli Piyango Online ile Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı 12 Eylül
SON DAKİKA! Altın fiyatları düşüşünü sürdürdü! Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu geldi: Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi?
Vücuttaki tüm zehri atan gıda...
MasterChef Tanya ağlayarak stüdyodan ayrıldı! MasterChef Tanya'nın gözyaşları sosyal medyada gündem oldu!
Barış Arduç’tan çocuk açıklaması! Gupse Özay’la evli olan Barış Arduç: Çocuk istiyoruz ve niyetimiz de var...
Büyük kum fırtınası neden olur, cb bulutu nedir? Ankara'daki kum fırtınası neden oldu? İşte Ankara Polatlı kum fırtınası son görüntüler izle!
BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu büyük indirimlerle geliyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var?
Masterchef Bireysel Dokunulmazlığı kim kazandı? Masterchef’te eleme adayları kim oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'da gündem Fabio Cardoso
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA