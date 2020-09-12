Salah hat-trick yaptı Liverpool Leeds United'ı yendi

İngiltere Premier Lig'de heyecan başladı. Ligin ilk haftasında Liverpool, Anfield'da Leeds United'ı ağırladı.

Son şampiyonun sahne aldığı müsabaka nefes keserken, futbolseverler tam 7 gol izledi. Liverpool'un Mısırlı yıldızı Salah'ın 3 golle yıldızlaştığı maçı 4-3 kazanan taraf ev sahibi ekip oldu.

Liverpool'un golleri 4, 33 ve 88'de Salah, 58'de ise Van Dijk'tan gelirken, Leeds United'ın gollerini ise 12'de Harrison, 30'da Bamford vbe 66'da Klich kaydetti.

Bu sonucun ardından Liverpool sezona galibiyetle başlamış oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR...

Anfield Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, 4. dakikada Muhammed Salah'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. Salah, Liverpool'da üst üste 4. sezon ligdeki açılış maçında gol atan ilk oyuncu oldu.

Leeds United, 12. dakikada Jack Harrison ile 1-1 beraberliği yakalarken, ev sahibi ekip 20. dakikada Virgil Van Dijk ile bir kez daha öne geçti.

Pes etmeyen Leeds United, 30. dakikada Patrick Bamford ile yeniden beraberliği bulsa da 33. dakikada tekrar sahneye çıkan Muhammed Salah skoru 3-2'ye getirdi ve Liverpool devreyi önde kapattı.

İkinci yarıya iyi başlayan Leeds United, 66. dakikada Mateusz Klich'in golüyle skoru 3-3 yaptı. Liverpool'da 88. dakikada penaltıdan attığı golle "hat-trick" yapan Muhammed Salah, maçın sonucunu belirledi: 4-3.

Liverpool, ligdeki ikinci maçında 20 Eylül'de Chelsea'ye konuk olacak.