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'tan için yeni teklif! "Sonra ödeyelim"

çalışmalarını sürdüren , Lille'e giden 'ın boşluğunu dolduracak golcü için arayışlarını sürdürüyor. Siyahg-beyazlı ekip, 'ın istediği üzerine için yeni bir teklif yaptı. İşte detaylar...

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Beşiktaş'tan Ze Luis için yeni teklif! Sonra ödeyelim

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın ısrarla alınmasını istediği Ze Luis'in kulübü Porto'ya teklifini iletti.

Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibine Yeşil Burun Adalı santrforu bir yıllığına kiralama karşılığında sezon sonunda ödemek şartıyla 1 milyon euro önerdi.

1 milyon 750 bin euro garanti maaş ve bonuslar üzerinden Beşiktaş'a "Evet" diyen Ze Luis'in ise Porto'ya, transferine izin verilmesi için baskı yaptığı ifade edildi.

Bu arada 29 yaşındaki futbolcuya Valencia ve Celta Vigo'nun da talip olduğu ortaya çıktı.

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Beşiktaş'tan Ze Luis için yeni teklif! "Sonra ödeyelim"
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