Ahmet Çakar açıkladı! "Galatasaray'ın penaltısı..."

Kaldı ki Babel, kürkçü dükkanına dönmüş, Diagne o da kürkçü dükkanında... Ve bunlar görünüşe bakılırsa ilk 11'in oyuncuları değil. Ama böyle yedek hangi takımda var. Dolayısıyla Galatasaray taraftarının dünkü maç özelinde lig maratonuna baktığımızda tedirgin olmasına hiç gerek yok.