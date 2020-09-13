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açıkladı! "'ın penaltısı..."

'in ilk haftasında sahasında FK'yı 3-1'lik skorla geçti. Karşılaşmada 'ın golleri Falcao (2) ve Kılınç'tan geldi. Sarı-kırmızılıların henüz maçın başında kazandığı penaltı ise tartışma konusu yaratmıştı. Usta yazar bu penaltıyı değerlendirdi ve kimsenin dikkat etmediği o noktayı yazdı...

Giriş Tarihi: 13.9.2020 08:43 Son Güncelleme: 13.9.2020 08:48 ABONE OL
Galatasaray - Gaziantep FK maçı haberleri | Ahmet Çakar açıkladı! Galatasaray'ın penaltısı...

Kim ne derse desin kadrosu 'nin en geniş ve en iyi kadrosu... Belki 'le kıyaslayabiliriz. Her mevkide önemli oyuncuları var.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı haberleri | Ahmet Çakar açıkladı! Galatasaray'ın penaltısı...

Ama hâlâ orta saha diyorlar. Hoca diyor, taraftar diyor... Tamam fazla mal göz çıkartmaz ama bu dakikadan sonra transfer yapılmasa bile kadrosu dün gece gösterdi ki 'nin en iyilerinden biri...

Galatasaray - Gaziantep FK maçı haberleri | Ahmet Çakar açıkladı! Galatasaray'ın penaltısı...

Son vuruşlar iyi olsa belki de tarihinin 'deki gol rekorunu kıracak. Bir ilk yarı oynadılar ki 3 gol attılar ama 7-8 olabilirdi. Hele 33. dakikada Antep kalecisi Günay, bir dakika içinde 3 tane yüzde yüz gol kurtardı.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı haberleri | Ahmet Çakar açıkladı! Galatasaray'ın penaltısı...

Falcao golleriyle döndü. Arda fizik olarak iyileştiğinde hem lider olarak hem de kalite olarak büyük katkı sağlayacak.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı haberleri | Ahmet Çakar açıkladı! Galatasaray'ın penaltısı...

Yeni alınan Norveçli sağ bek Omar, çok olumlu sinyaller verdi. Taylan, asla sırıtmadı. Luyindama sakatlıktan yeni döndü ağır ve tedirgin ama o da toparlayacak.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı haberleri | Ahmet Çakar açıkladı! Galatasaray'ın penaltısı...

Ama belki de en önemli katkıyı Kılınç yapacak. Hem golünü attı hem de sistemsel olarak 'a önemli katkılar verecek gibi duruyor.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı haberleri | Ahmet Çakar açıkladı! Galatasaray'ın penaltısı...

Geçen sene Seri- Lemina vardı ama bu sene Kılınç ve Arda geldiler. Sakın bu oyuncuları yabana atmayın. Konsantre olup, güçleri yerinde olduğunda herbiri birer maç kazandırabilir.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı haberleri | Ahmet Çakar açıkladı! Galatasaray'ın penaltısı...

Kaldı ki Babel, kürkçü dükkanına dönmüş, Diagne o da kürkçü dükkanında... Ve bunlar görünüşe bakılırsa ilk 11'in oyuncuları değil. Ama böyle yedek hangi takımda var. Dolayısıyla taraftarının dünkü maç özelinde lig maratonuna baktığımızda tedirgin olmasına hiç gerek yok.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı haberleri | Ahmet Çakar açıkladı! Galatasaray'ın penaltısı...

Genç hakem Bahattin Şimşek'i genel anlamda beğendim. Sıkıntılı durum VAR uygulaması. G.Saray lehine VAR yardımıyla verdiği karar doğru. Her ne kadar top vücuttan sekip açık kola çarpıyorsa da kol açık olduğu için penaltı kararı doğru.

Galatasaray - Gaziantep FK maçı haberleri | Ahmet Çakar açıkladı! Galatasaray'ın penaltısı...

Fakat bu penaltıdan hemen önce Taylan'ın yaptığı bir faul var ve maalesef VAR burada faulü tespit edemedi.

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Ahmet Çakar açıkladı! "Galatasaray'ın penaltısı..."
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