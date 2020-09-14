Aslan ‘orta’yı buldu! İdrissa Doumbia geliyor

Okay Yokuşlu transferinde istediği yanıtı alamayan Galatasaray'ın gündemine Sporting Lizbon forması giyen İdrissa Doumbia girdi.Fildişili orta saha oyuncusu için scout ekibinin olumlu rapor verdiği öğrenildi. Almanya'danve, Belçika'danveteklifler alan İdrissa Doumbia'nın ilk tercihinin Galatasaray olduğu ortaya çıktı. Kiralama maliyeti Etebo'dan daha düşük olan 22 yaşındaki Fildişili oyuncu, İngiltere'deki çalışma izni problemi nedeniylevegelen teklifleri değerlendiremedi.İdrissa Doumbia ile ilgilenen G.Saray'ın şu an yabancı kontenjanı dolu.satmaya çalışan,kiralık göndermeye hazırlanan sarı-kırmızılıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Doumbia transferini bitirmesi bekleniyor.D.Tarihi: 14 Nisan 1998D.Yeri: Yamoussoukro/FildişiBoy: 1.87Mevki: Orta sahaKulüp: Sporting/PortekizP.Değeri: 4 milyon Euro