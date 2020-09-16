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'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

Son dakika haberleri | Yeni sezona yaptığı transferlerle başlayan Fenerbahçe, ilk maçından 3 puanla ayrıldı. Takıma gelenler kadar gidenlerin de konuşulduğu Fenerbahçe'de 'nin ardından 20 milyon Euro'luk bir satış daha gerçekleşebilir. İşte o isim ve teklif yapan o dev kulüp...

Giriş Tarihi: 16.9.2020 21:36 Son Güncelleme: 16.9.2020 21:38 ABONE OL
Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

öncesi , Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yaptığı transferler ile yeni sezona şimdiden damga vurdu.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan yeni transferleri ile birlikte 'in ilk maçında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Sosa ve Gökhan'ın golleriyle 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

Kadrosunda köklü bir değişime giden , yaptığı transferler kadar 'yi Lazio'ya satmasıyla da konuşulurken, yakın zamanda bir bombanın daha patlaması gündemde.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

ORTA SAHA KARIŞTI

Orta sahaya yaptığı bomba transferlerle gündeme gelen Sarı Lacivertli ekip , Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmıştı. Orta saha rotasyonunda eli güçlenen 'de 'ın geleceği merak konusu oldu.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

ADA SEVDASI

Daha önce 'in kapısından dönen 'ın Avrupa sevdası depreşti. Sezonun ilk haftasında ilk 11'deki yerini 'ye kaptıran milli oyuncunun menajeri vasıtasıyla kulüp arayışında olduğu öğrenildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

Avrupa kulüplerinin uzun zamandır yakından takip ettiği 'a çok sayıda talip var. Ancak 25 yaşındaki orta sahanın önceliği . İki sezon önce 'ye transferin eşiğinden dönen Ozan, bu sefer amacına ulaşmayı arzu ediyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

Leicester City ve 'ın listesinde olan tecrübeli oyuncu bir an önce Avrupa hayalini gerçekleştirme hedefinde. Ancak sözleşmesi devam ettiği için son söz yönetimde.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

20 MİLYON EURO BONSERVİS

Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan 'ın serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Bu rakamı getiren her kulüple masaya oturmaya hazır olan yönetimi, bir yandan da alternatif oyuncu arıyor.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

VALENCİA SÜRPRİZİ

Bu gelişmelerin ardından ile ilgili sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. 'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta sahanın 'nın gündemine girdiği ileri sürüldü. İspanyol ekibinin milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de kaydedildi.

Transferde son dakika: Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

'yle yolları ayıran, Zajc'ı kiralık yollayan, Jailson'u elden çıkarmaya hazırlanan sarı-lacivertliler alternatifini garantiye almadan 'ı bir yere göndermeyi düşünmüyor. (Milliyet)

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Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif
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