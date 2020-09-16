Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe, Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yaptığı transferler ile yeni sezona şimdiden damga vurdu.
Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe yeni transferleri ile birlikte Süper Lig'in ilk maçında Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler Sosa ve Gökhan'ın golleriyle 1-0 geri düştüğü maçı 2-1 kazandı ve sezona 3 puanla başladı.
Kadrosunda köklü bir değişime giden Fenerbahçe, yaptığı transferler kadar Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmasıyla da konuşulurken, yakın zamanda bir bombanın daha patlaması gündemde.
ORTA SAHA KARIŞTI
Orta sahaya yaptığı bomba transferlerle gündeme gelen Sarı Lacivertli ekip Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna katmıştı. Orta saha rotasyonunda eli güçlenen Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın geleceği merak konusu oldu.
ADA SEVDASI
Daha önce Premier Lig'in kapısından dönen Ozan Tufan'ın Avrupa sevdası depreşti. Sezonun ilk haftasında ilk 11'deki yerini Tolga Ciğerci'ye kaptıran milli oyuncunun menajeri vasıtasıyla kulüp arayışında olduğu öğrenildi.
Avrupa kulüplerinin uzun zamandır yakından takip ettiği Ozan Tufan'a çok sayıda talip var. Ancak 25 yaşındaki orta sahanın önceliği Premier Lig. İki sezon önce İngiltere'ye transferin eşiğinden dönen Ozan, bu sefer amacına ulaşmayı arzu ediyor.
Leicester City ve Crystal Palace'ın listesinde olan tecrübeli oyuncu bir an önce Avrupa hayalini gerçekleştirme hedefinde. Ancak sözleşmesi devam ettiği için son söz yönetimde.
20 MİLYON EURO BONSERVİS
Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Bu rakamı getiren her kulüple masaya oturmaya hazır olan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da alternatif oyuncu arıyor.
VALENCİA SÜRPRİZİ
Bu gelişmelerin ardından Ozan Tufan ile ilgili sürpriz bir iddia daha ortaya atıldı. Fenerbahçe'yle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki orta sahanın Valencia'nın gündemine girdiği ileri sürüldü. İspanyol ekibinin milli futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği de kaydedildi.
Mehmet Ekici'yle yolları ayıran, Zajc'ı kiralık yollayan, Jailson'u elden çıkarmaya hazırlanan sarı-lacivertliler alternatifini garantiye almadan Ozan Tufan'ı bir yere göndermeyi düşünmüyor. (Milliyet)