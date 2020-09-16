Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif

20 MİLYON EURO BONSERVİS

Adı önce Dorukhan sonrasında ise Visca ile takasta anılan Ozan Tufan'ın serbest kalma bedeli 20 milyon euro. Bu rakamı getiren her kulüple masaya oturmaya hazır olan Fenerbahçe yönetimi, bir yandan da alternatif oyuncu arıyor.