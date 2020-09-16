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Forvete son aday

asıllı Portekizli golcünün menajerlik şirketine teklif yapan , kulübüyle de temasa geçecek

Giriş Tarihi: 16.9.2020 ABONE OL
Forvete son aday Dyego Sousa
Beşiktaş forvet transferinde diğer adaylar için de nabız yokluyor. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim Dyego Sousa oldu. Bonservisi Çin ekiplerinden Shenzhen FC'de bulunan Sousa Benfica'da kiralık oynuyor. Transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın oyuncunun menajerlik şirketine resmi teklifte bulunduğu öğrenilirken Çin kulübü ile de temas kurulması bekleniyor. 31 yaşındaki futbolcunun Portekiz ekibinde fazla forma şansı bulamaması bu transferin gerçekleşme ihtimalini yükseltiyor. Beşiktaş Sousa'yı kiralık olarak kadrosuna katmanın hesaplarını yapıyor.

GEÇEN SEZONU GOLSÜZ TAMAMLADI
DYEGO Sousa geçen sezon Benfica formasıyla 13 maça çıkarken bunların 2'sine 11'de başladı ve gol atamadı. Brezilya'da doğan ancak Portekiz Milli Takımı'nda oynayan tecrübeli futbolcunun kiralık sözleşmesi Aralık 2020'de, Shenzhen'le mukavelesi de 2022'de sona eriyor.

KARTAL'IN TEKLİF YAPTIĞI FORVETLER
Papiss Cisse
Aboubakar
Ze Luis
Nikola Kalinic
Dyego Sousa
Chuba Akpom
Haris Seferovic

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Forvete son aday Dyego Sousa
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