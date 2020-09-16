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Son dakika: Messi 2 golle döndü! - : 3-1

Sezon başında Messi krizi ile gündeme gelen , için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda ile hazırlık maçında karşılaşan Barça'da, 2 gol atarak taraftarlarını sevindirdi.

Giriş Tarihi: 16.9.2020 23:12 ABONE OL
Son dakika: Messi 2 golle döndü! Barcelona - Girona : 3-1

La Liga devi Barcelona, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Girona ile karşı karşıya geldi. Katalan ekibi rahat bir oyun sergilediği mücadelede 3-1'lik skorla galip tamamladı.

MESSI DAMGA VURDU!

Transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak bedelsiz ayrılmasına izin verilmediği için Katalan ekibinde kalan Lionel Messi, 45 ve 51. dakikada attığı 2 golle maça damgasını vurdu.

Barça'nın diğer golünü 21. dakikada Coutinho kaydederken, Girona'nın tek sayısı 46'da Samu Saiz'dan geldi.

Bilindiği üzere Suarez Barcelona'da maç kadrosuna alınmamıştı.

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Son dakika: Messi 2 golle döndü! Barcelona - Girona : 3-1
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