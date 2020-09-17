Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika! Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a iyi haber

Son dakika! Abdülkadir Ömür'den 'a

'a Abdülkadir Ömür'den geldi. Yıldız oyuncu sakatlığını atlatarak bordo-mavii takımla antrenmanlara başladı.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 14:28 ABONE OL
Son dakika! Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a iyi haber

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Yukatel Denizlispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik çalışma gerçekleştirdi.

Öte yandan, Abdülkadir Ömür'ün takımla birlikte çalışmalara başladığı, Pereira ile Hosseini'nin ise düz koşu yaptıkları öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı son antrenmanın ardından Denizli'ye gidecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk bir ayrılık daha! İşte o isim ve teklif
SON DAKİKA: Okullar ne zaman açılacak, 21 Eylül’de açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitim nasıl olacak? Bakan Selçuk ve Koca açıkladı
İbrahim Tatlıses ‘Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım’ demişti… Elif Ada'nın annesi Ayşegül Yıldız o sözler için bakın ne dedi!
ŞANS TOPU SONUÇLARI canlı çekilişle açıklandı! 16 Eylül 2020 Milli Piyango Online ile Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA
Masterchef programına korona engeli! Çekimler iptal edildi...
SON DAKİKA HABER | Okullar ne zaman açılacak? Okullar 21 Eylül'de açılacak mı, yüz yüze eğitim nasıl olacak?
Uzmanlar açıkladı! Her gün bilmeden tüketiyoruz ama beyni küçültüyor!
Bülent Ersoy hastanaye kaldırıldı!
Akciğeri temizleyen besin!
BİM 18 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yarın satışa çıkıyor! BİM aktüel ürünler listesinde bu hafta hangi ürünler bulunuyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika! Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor'a iyi haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA