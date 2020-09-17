Son dakika: Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Fenerbahçe'de az forma şansı bulan İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh takımdan ayrılıyor. A Spor'un haberine göre 19 yaşındaki genç forvetin yeni adresi Ukrayna. Allahyar, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Zorya Luhansk'a kiralanıyor.
Geçen sezonun başında ülkesinin takımlarından İstiklal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Allahyar, sarı-lacivertlilerde sadece 3 maça çıktı.
Aynı sezonun devre arasında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan 19 yaşındaki forvet, 11 maçta 1 gol kaydetti.
Erol Bulut kararını verdi! Fenerbahçe'de 4 transfer 2 ayrılık
İtalya Serie A'nın iki yıldız Fenerbahçe'ye!
Marcel Tisserand Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı