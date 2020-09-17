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Son dakika: 'den ayrılıyor!

Son dakika transfer haberleri | Fenerbahçe'de az forma şansı bulan İranlı forvet takımdan ayrılıyor. A Spor'un haberine göre 19 yaşındaki genç forvetin yeni adresi . Allahyar, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla 'a kiralanıyor.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 11:24 Son Güncelleme: 17.9.2020 11:34 ABONE OL
Son dakika: Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'den ayrılıyor!

Fenerbahçe'de az forma şansı bulan İranlı forvet Allahyar Sayyadmanesh takımdan ayrılıyor. A Spor'un haberine göre 19 yaşındaki genç forvetin yeni adresi Ukrayna. Allahyar, 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Zorya Luhansk'a kiralanıyor.

Geçen sezonun başında ülkesinin takımlarından İstiklal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Allahyar, sarı-lacivertlilerde sadece 3 maça çıktı.

Aynı sezonun devre arasında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'a kiralanan 19 yaşındaki forvet, 11 maçta 1 gol kaydetti.

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Son dakika: Allahyar Sayyadmanesh Fenerbahçe'den ayrılıyor!
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