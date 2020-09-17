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Son dakika: 'den etti

Son dakika haberleri... 'de kötü başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. temsilcisi, İngiliz devi 'de forma giyen ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 09:01 Son Güncelleme: 17.9.2020 09:42 ABONE OL
Son dakika: Trabzonspor Chelsea'den Lewis Baker'ı transfer etti

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a mağlup olarak sezona kötü başlayan Trabzonspor, gözünü transfere çevirdi.

Bir yandan Sörloth krizini çözmek için yoğun mesai harcayan bordo-mavili ekip, diğer taraftan ise kadrosunu güçlendirmek için çalışıyor. Eddie Newton'ın raporları doğrultusunda harekete geçen Karadeniz temsilcisi, 25 yaşındaki orta saha Lewis Baker için İngiliz ekibi Chelsea ile anlaşmaya vardı.

2022 yılına kadar Premier Lig deviyle kontratı bulunan İngiliz futbolcu, geçtiğimiz sezon Alman takımı Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak forma giydi.

Öte yandan Lewis Baker, bu akşam Trabzon'a gelecek.

LEWIS BAKER KİMDİR?

25 Nisan 1995 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Lewis Baker, futbol kariyerine 2011 yılında Chelsea altyapısında başladı. kariyeri boyunca Sheffield Wednesday, Vitesse, Middlesbrough, Leeds, Reading ve Fortuna Düsseldorf gibi takımlara kiralanan Baker, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, 1.82 boyunda. Baker'ın 2022 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. İngiltere U21 Milli Takımı'nda 17 kez forma giyen 25 yaşındaki genç futbolcu, 8 gol kaydetti.

Trabzonspor Lewis Baker ile anlaştı

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Son dakika: Trabzonspor Chelsea'den Lewis Baker'ı transfer etti
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