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Son dakika haberi: 'de şok! Yıldız isim...

Son dakika haberleri | 'e 'u 2-1 yenerek 3 puanla başlayan Fenerbahçe'de gözler Hatayspor ile oynanacak 2. hafta maçına çevrildi. Sarı-lacivertlilere bu maç öncesi 2 iyi bir kötü haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.9.2020 18:10 Son Güncelleme: 18.9.2020 18:11 ABONE OL
Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim...

'in 2'nci haftasında Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını da sürdüren 'de Mert Hakan Yandaş takımla çalışmalara başladı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim...

Sarı-lacivertli ekipte sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Hakan Mert Yandaş, pazartesi günü 'deki maçta teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim...

Hücum ve savunma varyasyonları üzerinde gerçekleştirilen çalışmada yeni transfer Marcel Tisserand hazır görüntüsü ile dikkat çekti.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim...

Kongolu oyuncunun eski takımı Wolfsburg ile sezon başı kampı geçirdiği için hazır ve fit durumda.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim...

Sarı-lacivertli takımda özel program dahilinde antrenman açığını kapatan da antrenmandaki performansı ile dikkat çekiyor. Tecrübeli oyuncu takımın pas trafiğinde etkin rol oynuyor.

Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim...

MAME THIAM GIDA ZEHİRLENMESİ YAŞADI

Dün gece gıda zehirlenmesi yaşayan Mame Thiam bugünkü çalışmada yer almadı. Sağlık durumu iyi olan Thiam, yarından itibaren takımla çalışmalara devam edecek.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de şok! Yıldız isim...
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