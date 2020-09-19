Galatasaray’da oynamak rüya gibi

'ın ortaya çıkardığı İdrissa Doumbia&Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Almanya ve Belçika'dan gelen teklifleri sarı-kırmızılı kulüp için bekleten 22 yaşındaki Fildişili orta saha,'a konuştu. İdrissa Doumbia,Onlar gibi bu büyük kulüpte oynamak benim için rüya olur. Menajerlerim daha önce Keita'yı temsil etmişlerdi. Bana Galatasaray'ı ve coşkulu taraftarlarını anlattılar'' ifadesini kullandı. Sarı-kırmızılı futbolseverlerden çok mesaj aldığını dile getiren Doumbia, "'' dedi.