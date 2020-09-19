Galatasaray’da oynamak rüya gibi

Sarı-kırmızılıların gündemindeki Idrissa Doumbia SABAH'a konuştu: "Falcao, Arda Turan, Muslera, Feghouli ve Belhanda gibi yıldızlarla forma giymeyi ve de Fatih Terim gibi büyük bir hocayla çalışmayı kim istemez?"
SABAH'ın ortaya çıkardığı İdrissa Doumbia&Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Almanya ve Belçika'dan gelen teklifleri sarı-kırmızılı kulüp için bekleten 22 yaşındaki Fildişili orta saha, SABAH'a konuştu. İdrissa Doumbia, "Ülkemde herkesGalatasaray'ı biliyor ve seviyor.Drogba, Eboue, Chedjouve Seri gibi önemli oyuncularGalatasaray'da oynadı. Onlar gibi bu büyük kulüpte oynamak benim için rüya olur. Menajerlerim daha önce Keita'yı temsil etmişlerdi. Bana Galatasaray'ı ve coşkulu taraftarlarını anlattılar'' ifadesini kullandı. Sarı-kırmızılı futbolseverlerden çok mesaj aldığını dile getiren Doumbia, "Brüksel'deTürk arkadaşlarımla derbi izlemiştim.Falcao, Arda, Muslera,Feghouli gibi yıldızlarla oynamayıve Terim gibi büyükbir hocayla çalışmayıkim istemez?'' dedi.