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’da oynamak rüya gibi

Sarı-kırmızılıların gündemindeki Idrissa Doumbia SABAH'a konuştu: "Falcao, , Muslera, Feghouli ve gibi yıldızlarla forma giymeyi ve de gibi büyük bir hocayla çalışmayı kim istemez?"

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 19.9.2020 ABONE OL
Galatasaray’da oynamak rüya gibi
SABAH'ın ortaya çıkardığı İdrissa Doumbia&Galatasaray flörtünde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Almanya ve Belçika'dan gelen teklifleri sarı-kırmızılı kulüp için bekleten 22 yaşındaki Fildişili orta saha, SABAH'a konuştu. İdrissa Doumbia, "Ülkemde herkes Galatasaray'ı biliyor ve seviyor. Drogba, Eboue, Chedjou ve Seri gibi önemli oyuncular Galatasaray'da oynadı. Onlar gibi bu büyük kulüpte oynamak benim için rüya olur. Menajerlerim daha önce Keita'yı temsil etmişlerdi. Bana Galatasaray'ı ve coşkulu taraftarlarını anlattılar'' ifadesini kullandı. Sarı-kırmızılı futbolseverlerden çok mesaj aldığını dile getiren Doumbia, "Brüksel'de Türk arkadaşlarımla derbi izlemiştim. Falcao, Arda, Muslera, Feghouli gibi yıldızlarla oynamayı ve Terim gibi büyük bir hocayla çalışmayı kim istemez?'' dedi.

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Galatasaray’da oynamak rüya gibi
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