Aslan son şampiyonu devirdi! Başakşehir 0-2 Galatasaray

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir - Galatasaray karşılaşması nefesleri kesti. Son şampiyonların karşılaştığı maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Galatasaray oldu. Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk defa Fatih Terim'e karşı kaybetmiş oldu. İlk hafta Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Aslan, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltti. Ev sahibi ise ikinci maçından da puan çıkartamadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



12. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Luyindama ile birlikte hava topuna yükselen Demba Ba'nın eline çarptı. Pozisyonu izlemek için VAR'ın başına gelen hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.



14. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Falcao, topu ağlara gönderdi. 0-1



22. dakikada Luyindama'dan topu kapan Mahmut Tekdemir, bekletmeden pasını Demba Ba'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Marcao araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.



26. dakikada Taylan'ın orta alandan savunmanın arkasına attığı pasta Feghouli, sağ kanattan topu ceza sahasındaki Falcao'ya gönderdi ancak araya Skrtel girdi ve meşin yuvarlağı taca gönderdi.

İkinci yarıdan dakikalar birazdan...