Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aslan son şampiyonu devirdi! Başakşehir 0-2 Galatasaray

Aslan son şampiyonu devirdi! 0-2

'in ikinci haftasında - karşılaşması nefesleri kesti. Son şampiyonların karşılaştığı maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Galatasaray oldu. Bu sonuçla birlikte , ilk defa 'e karşı kaybetmiş oldu. İlk hafta FK'yı 3-1 yenen Aslan, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltti. Ev sahibi ise ikinci maçından da puan çıkartamadı.

Giriş Tarihi: 20.9.2020 17:45 Son Güncelleme: 20.9.2020 20:56 ABONE OL
Aslan son şampiyonu devirdi! Başakşehir 0-2 Galatasaray

Süper Lig'in ikinci haftasında Başakşehir - Galatasaray karşılaşması nefesleri kesti. Son şampiyonların karşılaştığı maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla Galatasaray oldu. Bu sonuçla birlikte Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ilk defa Fatih Terim'e karşı kaybetmiş oldu. İlk hafta Gaziantep FK'yı 3-1 yenen Aslan, bu galibiyetle birlikte puanını 6'ya yükseltti. Ev sahibi ise ikinci maçından da puan çıkartamadı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada Belhanda'nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, Luyindama ile birlikte hava topuna yükselen Demba Ba'nın eline çarptı. Pozisyonu izlemek için VAR'ın başına gelen hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi.

14. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktanın başına geçen Falcao, topu ağlara gönderdi. 0-1

22. dakikada Luyindama'dan topu kapan Mahmut Tekdemir, bekletmeden pasını Demba Ba'ya verdi. Bu oyuncunun vuruşunda Marcao araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

26. dakikada Taylan'ın orta alandan savunmanın arkasına attığı pasta Feghouli, sağ kanattan topu ceza sahasındaki Falcao'ya gönderdi ancak araya Skrtel girdi ve meşin yuvarlağı taca gönderdi.

İkinci yarıdan dakikalar birazdan...

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA - Müge Anlı'da Aleyna Çakır'ın ölümünün sır perdesi aralanıyor! Gülay Uygun'un ölümüne ilişkin yeni tanıklar, şok iddialar geldi!
Tarlada bulduğu taşı yatak odasında saklıyor... "Satıp borcumu kapatacağım"
Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, yasaklar geri mi geliyor? 19-20 Eylül 2020 Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı ilan edildi mi?
Müge Anlı yanındayız! Sosyal medyadan destek mesajları yağdı…
Ünlü fenomen Eylül Öztürk "Kocan seni aldatıyor" mesajıyla şoke oldu! Eylül Öztürk 15 gün önce ikinci kez anne olmuştu...
MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Eylül 2020 Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama
Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Instagram'da veliler ile buluşacak! Merakla beklenen yayının saati belli oldu
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde genç kızı adım adım takip etti! 'Güven Timi'nin dikkati ile yakalandı! İşte o anlar...
Beren Saat eşi Kenan Doğulu'yu paylaşmaya doyamıyor! Beren Saat ile Kenan Doğulu'dan yeni poz...
SON DAKİKA HABERİ | Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın hayatını kaybettiği iddiası yalanlandı! Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
ARKADAŞINA GÖNDER
Aslan son şampiyonu devirdi! Başakşehir 0-2 Galatasaray
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA