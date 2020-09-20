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'tan DeAndre Yedlin operasyonu! İşte geliş tarihi

Son dakika haberleri... 'de 2. hafta geride kalırken Beşiktaş sağ bek arayışlarına devam ediyor. Yurt içinden ve yurt dışından birçok ismi gündemine alan siyah beyazlılar, transferde sona yaklaştı. İşte yeni ismin geliş tarihi...

Giriş Tarihi: 20.9.2020 18:18 ABONE OL
Beşiktaş'tan DeAndre Yedlin operasyonu! İşte geliş tarihi

Sağ bek pozisyonu için çalışmalarına devam eden Beşiktaş, aradığı ismi buldu. Todofichajes'in haberine göre DeAndre Yedlin, siyah beyazlı formayı giymeye çok yakın...

haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Ahmet Nur Çebi önderliğindeki Beşiktaş transfer komitesi, Yedlin transferi için Newscastle United yönetimiyle görüşmelerini sıklaştırmaya başladı. Oyuncu, Newcastle'ın gelecek sezon planlarına uymuyor ve Süper Lig devi, Yedlin'i mutlaka kadrosuna katmak istiyor.

NEWSCASTLE SATMAK İSTİYOR
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre sezon sonunda oyuncunun sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı Newcastle United, kiralık anlaşmaya yanaşmıyor ve satış istiyor.

Beşiktaş'ın satın almak için maddi gücünün olmaması bu transferi zorlaştırsa da, zorunlu satın alma opsiyonuyla Yedlin'in transferinin mümkün olabileceği ifade ediliyor.

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Beşiktaş'tan DeAndre Yedlin operasyonu! İşte geliş tarihi
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