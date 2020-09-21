Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Düşünebiliyor musunuz… Babel ve Diagne ilk 11 oyuncusu değil. Ama bunlar başka takımda olsa, ilk 11'e ilk koyulacak oyuncular. İlk devre penaltı ile golü bulan G.Saray, ikinci yarı daha kontrollü ve kontratak oynamaya çalıştı. Gol de yiyebilirlerdi ama daha fazla gol de bulabilirlerdi.