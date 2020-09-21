Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, 10 kişi kalmalıydı

'in ikinci haftasında deplasmanda 'i 2-0 ile geçti Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren goller Falcao (p) ve 'dan geldi. Karşılaşmanın ardından maçı yorumlayan , çok konuşulacak bir yazı kaleme aldı. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 21.9.2020 00:35 Son Güncelleme: 21.9.2020 16:37 ABONE OL
Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

, dün gece özellikle ilk yarıda son şampiyon 'i sahadan sildi. Bazı oyuncular, çok toparlamış.

Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Örneğin Marcao… Çok iyi oynadı. Luyindama da maç eksikliğini giderince belki de 'nin en güçlü defans göbeği onlar olacak.

Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Taylan dün gece sahanın yıldızı oldu. Ahtapot gibi. Çok güçlü, devamlılığı var, az da pozisyon hatası yapıyor.

Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

, Feghouli iyiler. Hele hele Arda, fizik olarak hazır hale geldiğinde belki de bu seneye damgasını vuracak.

Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Aslında G.Saray, pandemi öncesinde de çok iyi duruma gelmişti ama salgın onları bitirdi… Bugün oynanacak F.Bahçe maçını seyrettikten sonra şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; şu an 'nin en hazırı ve kadro kalitesi en genişi G.Saray!

Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Düşünebiliyor musunuz… Babel ve Diagne ilk 11 oyuncusu değil. Ama bunlar başka takımda olsa, ilk 11'e ilk koyulacak oyuncular. İlk devre penaltı ile golü bulan G.Saray, ikinci yarı daha kontrollü ve kontratak oynamaya çalıştı. Gol de yiyebilirlerdi ama daha fazla gol de bulabilirlerdi.

Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

'nın attığı 2. gol tam bir ekip çalışması. Diagne getiriyor, içeri kesiyorlar. Babel harika bir asist yapıyor. Belhanda da ayak üstü ile açık köşeye topu bırakıyor.

Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

geçen seneki Başakşehir değil. Adeta futbolcular doymuşlar. İdealleri kalmamış gibi oynuyorlar. Ama kadro kalitesine baktığımızda toparlanacakları muhakkak.

Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Gelelim hakeme… Kötü bir maç yönetti. Verdiği penaltı, VAR daveti ile çalındı. Penaltı değil! Neden değil? Çünkü Luyindama ile kafaya çıkıyor, Demba Ba'nın kolu doğal konumunda ve top Luyindama'nın kafasından sekip kola çarpıyor.

Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı

Bence penaltı yanlış. Ama bu penaltı için VAR daveti olurken neden ilk yarıda Luyindama'nın 'ya son adam olarak yaptığı faulde kırmızı kart için davet etmiyor? İnanılır gibi değil.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA! 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek, okullar açılacak mı?
DİKKAT | Uzmanlardan flaş corona araştırması! Corona virüsü belirtileri gün gün bu semptomları gösteriyor!
Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için "Yıllardır beklediğim değişim..." dedi...
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharı hakkında son dakika gelişmesi! Başkent Ankara'da ölü bulunmuştu...
Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru detayları...Acun Ilıcalı'nın bilgisayar kampanyasına nasıl başvuru yapılır ve SMS numarası kaç?
SON DAKİKA HABERİ - Altın fiyatları ne kadar oldu? 22 Eylül 2020 bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
SON DAKİKA | 21 Eylül Türkiye corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı son durum!
Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası nasıl başvuru yapılır, şartları neler ve SMS numarası kaç? Acun Ilıcalı Haydi Şimdi bilgisayar kampanyası başvuru detayları
Liseler ne zaman açılacak, tarih belli mi? MEB 2020-2021 9-10-11-12. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte detaylar
Ebru Şallı ile eşi Uğur Akkuş'un mavi yolculukta romantik anları... Ebru Şallı eşini öpücüklere boğdu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Usta yazar açıkladı! Penaltı yanlış, Galatasaray 10 kişi kalmalıydı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA