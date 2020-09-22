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Milan 2-0 Bologna | MAÇ

A'nın ilk haftasında Hakanlı Milan, sahasında Bologna'yı 2-0 mağlup etti. ekibinde Zlatan Ibrahimovic attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

AA
Giriş Tarihi: 22.9.2020 08:42 Son Güncelleme: 22.9.2020 08:49 ABONE OL
Milan 2-0 Bologna | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Milan, sahasında Bologna'yı 2-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında, ev sahibi takım, İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic'in 35. dakikada attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

Milan, ilk yarıyı bu skorla üstün tamamladı.

Ev sahibi ekip, 50. dakikada VAR kararıyla penaltı kazanırken, 51. dakikada penaltı atışını kullanan İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak, skoru 2-0'a getirdi.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı mücadelede 71 dakika sahada kaldı. Çalhanoğlu, 71. dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

Konuk ekipte Mitchell Dijks, 88. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Milan, Bologna'yı 2-0 yendi ve yeni sezonun ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Bologna ise sezonu mağlubiyetle açtı.

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Milan 2-0 Bologna | MAÇ SONUCU
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