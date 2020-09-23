Beşiktaş'tan Aboubakar'a şartlı teklif!

Beşiktaş'ta forvet transferi görüşmeleri her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. Burak Yılmaz gittiğinden bu yana birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar, rotasını yeniden Vincent Aboubakar'a çevirdi. Yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle Sergen Yalçın ve yönetimden bir türlü 'geçer' not alamayan Kamerunlu forvet için geçtiğimiz günlerde ilginç bir transfer görüşmesi gerçekleşti. Hem Beşiktaş kulübü hem de Aboubakar karşılıklı olarak birbirlerinden neler istediklerini açıkça dile getirdiler.



TEMİNATLI SÖZLEŞME

İlk istek Kamerunlu golcüden geldi. Sözleşmesine 50 milyon euro'ya serbest kalır maddesi koyan Porto ile sözleşmesini feshetmeye hazırlanan Vincent Aboubakar, Beşiktaş ile yaptığı görüşmede tek bir şartı masanın üstüne koydu; banka garantisi!.. Beşiktaş ile yapacağı 2+1 yıllık sözleşmede ödeme garantisi isteyen Aboubakar, bu ödemeleri banka kanalıyla garanti altına alarak "teminatlı sözleşme" imzalamak istediğini belirterek, "Bunun dışında sizden herhangi bir talebim olmayacak" ifadesini kullandı.



KOZLAR KARŞILIKLI

Beşiktaş yönetimi ise golcü oyuncunun bu talebi üzerine karşı hamlesini yaptı. Aboubakar'ın bu şartını değerlendirmeye alan siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcüye kendi şartlarını sundu. Aboubakar'a "1 aydan fazla sakatlıklarında sözleşmeyi tek taraflı fesh etme hakkımız doğar" maddesini sunan siyah-beyazlılar, Kamerunlu futbolcunun özel şartlarla donatılan sözleşmeyi kabul etmesi durumunda bu hafta imzayı atacak. Şimdi gözler Aboubakar'ın yanıtına çevrilmiş durumda.



RAKAMINI INDIRDI

Porto'da 3 milyon euro kazanan Kamerunlu forvet, 1.5 milyon euro'ya imza atabileceğini belirtirken siyah-beyazlılar 750 bin euro önerdi. Suudi Arabistan'tan ciddi maaş teklifi alan Aboubakar ile 750 bin euro + ekstra başarı performansı üzerinden anlaşma yaptı.



KALINIC'DEN VAZGEÇMEDI

Aboubakar'ın yanı sıra bir forvet transferi daha yapacak olan Beşiktaş, Kalinic için de beklemeye geçti. Edin Dzeko'nun Juventus'a transfer sürecini takip eden Kalinic, öncelikli olarak Roma'dan haber bekliyor. Dzeko'nun Juventus'a transfer olması durumunda Roma'nın kendisi için bir opsiyon yaratabileceğini planlayan Kalinic, henüz son kararını vermiş değil.