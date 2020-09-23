Erol Bulut'un aklı derbide! "Göreceğiz..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başladı. Hatayspor karşısında yapılan hataları öğrencilerine bugünkü idman öncesi anlatacak olan Bulut, 3. haftadaki derbide kazanmak için yapmaları gerekenler konusunda toplantı yapacak. Hatay karşılaşmasından çıkan sonucun kimseyi yanıltmaması gerektiğini vurgulayan genç hoca, "Derbilerin havasının farklı olacağını herkes bilir. Tüm futbolcular motivasyonlarını üst düzeyde tutarlar. Bu maça yönelik çalışmalarımızı en iyi şekilde tamamlayacağız. Eksiklerimizi ve hatalarımızı en aza indirip, sezonun ilk derbi galibiyetini yaşamak istiyoruz. Pazar günü neler olacağını hep birlikte göreceğiz" açıklamasını yaptı.