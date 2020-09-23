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'de 'le yollar ayrılıyor!

'de 'le yollar ayrılıyor. 'nun maaş indirimi talebi karşılık bulamayınca deneyimli savunmacının üstü çizildi. Stoper havuzunda Lemos, Tisserand, Zanka ve ’ın olmasıyla geniş bir rotasyona sahip sarı-lacivertli ekip, Serdar Aziz'in maliyetinden kurtulmak istiyor.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 11:30 Son Güncelleme: 23.9.2020 11:31 ABONE OL
Fenerbahçe'de Serdar Aziz'le yollar ayrılıyor!

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'le yollar ayrılıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun maaş indirimi talebi karşılık bulamayınca deneyimli savunmacının üstü çizildi. Stoper havuzunda Lemos, Tisserand, Zanka ve Sadık Çiftpınar'ın olmasıyla geniş bir rotasyona sahip sarı-lacivertli ekip, Serdar Aziz'in maliyetinden kurtulmak istiyor.

Ajansspor'dan Aygün Özipek'in haberine göre Fenerbahçe'de 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar Aziz'le yollar ayrılıyor. Serdar'la bir araya gelen sportif direktör Emre Belözoğlu, oyuncunun garanti ücretinde %25'lik indirim yapmasını talep etti. Bu talep Serdar Aziz tarafından kabul görmediği iddia edildi.

"YETERİ KADAR FEDAKARLIK YAPTIM"

Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atarken yeteri kadar fedakarlık yaptığını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, "O yüzden artık fedakarlık yapmak istemiyorum" diyerek teklifi geri çevirdiği belirtildi. Serdar Aziz 2 milyon 300 bin euroluk alacağını bırakarak Galatasaray'dan ayrılmış, Fenerbahçe ile seneliği 2 milyon eurodan 3.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

YOLLAR AYRILIYOR!

Fenerbahçe yönetimi Serdar Aziz'in indirim talebinin kabul etmemesi sonrası oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı. Lemos, Tisserand, Zanka ve Sadık Çiftpınar'ın varlığı ve Serdar'ın sık sakatlanması da yönetimin bu kararı almasında etkili oldu.

Fenerbahçe şimdi Serdar Aziz için gelecek teklifleri değerlendirecek. Resmi bir teklif gelmemesi halinde alacaklarına karşılıklı bonservisinin verilmesi gündemde. Sarı lacivertli yönetim böylece oyuncunun yıllık 2 milyon euroluk maliyetinden kurtulmuş olacak. Sezonun ilk maçında sahaya ilk 11'de çıkan deneyimli savunmacı, Hatayspor maçında yedek kulübesine çekilmişti.

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Fenerbahçe'de Serdar Aziz'le yollar ayrılıyor!
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