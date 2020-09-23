Mbwana Samatta kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in yeni sezonunda kadrosunu güçlendirmek ve lig sonunda başarılı olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipten gelen son dakika haberine göre Mbwana Samatta'yla anlaşmaya varıldı. Bu haberin ardından sporseverler tarafından Mbwana Samatta kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Detaylar şöyle;
Tam adı Mbwana Ally Samatta olan futbolcu, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Dar es Salam kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin African Lyon takımında başlayan Samatta, Simba SC ve TP Mazembe formalarını terletmesinin ardından Ocak 2016'da KRC Genk'e transfer oldu. Belçika ekibinde etkili bir performans sergileyen Tanzanyalı forvet, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu.
Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 14 maçta boy gösteren golcü futbolcu, 1 gol kaydetti. Tanzanya Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden olan 27 yaşındaki golcü, 51 kez terlettiği milli takım formasıyla 11 gol attı. 1.83 boyundaki futbolcu, santrforun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor. Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro.