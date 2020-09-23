Mbwana Samatta kimdir? Fenerbahçe’nin yeni transferi Mbwana Samatta kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?

Süper Lig'in yeni sezonunda kadrosunu güçlendirmek ve lig sonunda başarılı olmayı hedefleyen Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli ekipten gelen son dakika haberine göre Mbwana Samatta'yla anlaşmaya varıldı. Bu haberin ardından sporseverler tarafından Mbwana Samatta kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? şeklinde sorularla araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

MBWANA SAMATTA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı? Detaylar şöyle;