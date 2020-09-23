Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Son dakika: - derbisini yönetecek

Son dakika haberi... 'in 3. haftasında ile , Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Pazar akşamı oynanacak zorlu mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. , derbiye tecrübeli hakem 'ı atadı.

Giriş Tarihi: 23.9.2020 13:26 Son Güncelleme: 23.9.2020 13:45 ABONE OL
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 27 Eylül Pazar akşamı oynanacak zorlu mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. TFF, derbiye tecrübeli hakem Ali Palabıyık'ı atadı.

Ali Palabıyık, Süper Lig kariyerinde şimdiye kadar Fenerbahçe'nin 30 karşılaşmasında görev alırken, Galatasaray'ın 25 maçını yönetti. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken, sarı-kırmızılılar ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Haftanın görev alan hakemleri şöyle:

25 Eylül Cuma

20:00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)

26 Eylül Cumartesi

13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)

16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)

16:00 Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)

19:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)

27 Eylül Pazar

13:30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)

16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)

16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)

19:00 Galatasaray - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)

28 Eylül Pazartesi

20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ! Altın sert düştü! Uzman isimden kritik altın yorumu geldi: Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi?
Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMA! 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek?
Güzel oyuncu Özge Özpirinççi yeni imajı ile hayran bıraktı... Özge Özpirinççi yeni saçları için "Yıllardır beklediğim değişim..." dedi...
Acun Ilıcalı Haydi Şimdi bilgisayar kampanyasına başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve SMS numarası kaç? Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası başvuru detayları
Kars'ta dünyaya gelen 'albino tay' görenleri şaşkına çeviriyor
Dün akşam MasterChef’te eleme adayı kimler oldu? 22 Eylül 2020 MasterChef eleme potasına kimler girdi? İşte o isimler...
DİKKAT | Corona virüsü belirtileri gün gün bu semptomları gösteriyor... Uzmanlardan flaş corona araştırması!
Ceyda Düvenci yeni hayatını böyle anlattı… Sosyal medya paylaşımıyla takipçilerine içini döktü!
Liseler ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? MEB 2020-2021 9-10-11-12. sınıflar okula ne zaman başlayacak?
Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un intiharı hakkında son dakika gelişmesi! Başkent Ankara'da ölü bulunmuştu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA