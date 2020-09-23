Son dakika: Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Ali Palabıyık yönetecek

Süper Lig'in 3. haftasında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. 27 Eylül Pazar akşamı oynanacak zorlu mücadelede düdük çalacak hakem belli oldu. TFF, derbiye tecrübeli hakem Ali Palabıyık'ı atadı.
Ali Palabıyık, Süper Lig kariyerinde şimdiye kadar Fenerbahçe'nin 30 karşılaşmasında görev alırken, Galatasaray'ın 25 maçını yönetti. Sarı-lacivertliler bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken, sarı-kırmızılılar ise 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Haftanın görev alan hakemleri şöyle:
25 Eylül Cuma
20:00 Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Ali Şansalan)
26 Eylül Cumartesi
13:30 Hes Kablo Kayserispor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Tugay Kaan Numanoğlu)
16:00 Atakaş Hatayspor Kasımpaşa (Hüseyin Göçek)
16:00 Göztepe - Gaziantep Futbol Kulübü (Yasin Kol)
19:00 Trabzonspor - Yeni Malatyaspor (Özgür Yankaya)
27 Eylül Pazar
13:30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor (Fırat Aydınus)
16:00 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü (Arda Kardeşler)
16:00 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş (Abdulkadir Bitigen)
19:00 Galatasaray - Fenerbahçe (Ali Palabıyık)
28 Eylül Pazartesi
20:00 Fraport-Tav Antalyaspor - Yukatel Denizlispor (Halis Özkahya)