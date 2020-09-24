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'ın maçı 11'i belli oldu!

'nde temsilcilerimiz sahne alıyor. Corona virüsü nedeniyle tek maç usulü oynanacak olan 3. ön eleme turunda 'ın rakibi, Portekiz takımlarından ... Kazananın adını UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yazdıracağı karşılaşma öncesinde iki takımın 11'leri de belli oldu.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 18:45 Son Güncelleme: 24.9.2020 18:49 ABONE OL
Beşiktaş'ın Rio Ave maçı 11'i belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu maçlarının heyecanı bu akşam start alıyor. Corona virüsü salgını nedeniyle tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmalarda, kazanan takım tur atlayacak. Temsilcimiz Beşiktaş da ev sahibi avantajını elinde bulundurarak, Portekiz ekibi Rio Ave'yi konuk edecek. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılarda 3 eksik bulunuyor. Basın toplantısında konuşan Beşiktaş yardımcı antrenörü Murat Şahin; N'Koudou, Josef ve Atiba'nın maçta forma giyemeyeceğini söylemişti. Bilindiği gibi corona virüsü testi önce pozitif ardından da negatif çıkan teknik direktör Sergen Yalçın da, bu mücadelede takımının başında yer alamayacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip Uysal, Welinton, Montero, Rıdvan Yılmaz, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Adem Ljajic, Boyd, Güven Yalçın

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Augusto, Piazon, Geraldes, Carlos, Moreira

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Beşiktaş'ın Rio Ave maçı 11'i belli oldu!
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