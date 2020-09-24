UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 3. ön eleme turunda Portekizin Rio Ave takımıyla karşılaştı. Corona virüsü nedeniyle tek maç eleminasyon sistemiyle oynanan mücadelenin 90 dakikası 1-1 sona erdi ve karşılaşma uzatmalara gitti. Burada da eşitlik bozulmayınca tur atlayan tarafı penaltılar belirledi. Penaltılar sonucunda turu geçen taraf Rio Ave oldu...

Karşılaşmada Beşitaş'ın tek golü 15. dakikada Güven Yalçın'dan gelirken, konuk ekibin golü ise 85. dakikada Bruno Moreira kaydetti.

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MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Adem Ljajic'in ters taraftan uzun pasını alan Necip'in, sağ kanattan ortasında arka direkte Güven Yalçın kafa ile tamamladı ve topu filelerle buluşturdu. 1-0

34. dakikada rakibine pres yapan Dorukhan, topu Güven'e kazandırdı. Bu futbolcunun ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dorukhan'ın vuruşunda kaleciye çarpan top direkten döndü.

39. dakikada savunmadan atılan uzun topta, Moreira pasını yayda bulunan Mane'ye çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşu kaleci Utku kolay kontrol etti.

42. dakikada Lens'in sağ kanattan açtığı ortaya Güven vurdu top kaleci Kieszek'ten döndü. Dönen topu Dorukhan tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak auta çıktı.

57'nci dakikada sol kanattan gelişen Rio Ave atağında Mane ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Moreira'nın kafa vuruşunda üst direğe çarpan top auta gitti.



79'uncu dakikada Taranti'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Geraldes'in bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.



82'nci dakikada sol kanattan gelişen Rio Ave atağında Meshino ortasını yaptı. Moreira'nın arka tarafa sektirdiği topa Mane kafayı vurdu. Meşin yuvarlak az farkla kalenin üstünden auta gitti.



85'inci dakikada skora denge geldi. Sağ kanattan gelişen Rio Ave atağında Mane ortasını yaptı. Moreira'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.



90'ıncı dakikada Gökhan Töre'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Mensah'ın sert şutunda kaleci Kieszek'in müdahale ettiği top yan direkten oyun alanına geri döndü. Dönen top kaleci Kieszek'in kucağında kaldı.



Mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve uzatma devrelerine geçildi



114'üncü dakikada hızlı gelişen Rio Ave atağında Gabrielzinho sol kanattan topla hareketlendi. Ceza sahasına giren Gabrielzinho, Necip'ten sıyrıldıktan sonra şutunu çekti. Top Hasic'ten döndü.



119'uncu dakikada Mensah'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Gökhan Töre, sağ taraftan ceza sahasına girip şutunu attı, meşin yuvarlak auta gitti.



120+2'nci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Meshino'nun şutunda Beşiktaş savunmasından seken top, sağ çaprazda Mane'nin önünde kaldı. Mane'nin müsait durumda yaptığı vuruşta kaleci Utku gole izin vermedi.



Mücadelenin uzatma dakikaları da 1-1 sona erdi ve maç penaltılara gitti. Konuk ekip penaltılar sonucu Beşiktaş'ı 4-2 mağlup ederek bir üst tura çıktı.

GÖKHAN TÖRE 699 GÜN SONRA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA

Gökhan Töre tam 699 gün sonra yeniden Beşiktaş formasıyla sahaya çıktı. UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Portekiz temsilcisi Rio Ave ile karşı karşıya gelen Beşiktaş'ta, siyah-beyazlı ekibe geri dönen Gökhan Töre mücadelenin 84. dakikasında Tyler Boyd'un yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş forması altında son maçına 29 Ekim 2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde çıkan Töre, daha sonra kadro dışı kalmış ve ardından da Beşiktaş ile yollarını ayırmıştı. Geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor'da oynayan Gökhan Töre, Rio Ave karşısında oyuna dahil olarak tam 699 gün sonra yeniden Beşiktaş forması giydi.