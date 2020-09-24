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TFF duyurdu: Yaz ne zaman bitiyor? 2020-2021 bitiş tarihi

Yaz ne zaman bitiyor sorusunun yanıtı, milyonlarca futbolsever tarafından merak ediliyor. Liglerde üçüncü haftaya girilirken takımlar da kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Son dakika transfer haberleri ile beraber araştırılan bir konu da 2020-2021 bitişi tarihi olarak öne çıkıyor. Peki, yaz transfer dönemi ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 13:46 ABONE OL
TFF duyurdu: Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2020-2021 transfer sezonu bitiş tarihi

Süper Lig'de yeni hafta için geri sayım sürerken yeni transferler de takımlarına katılıyor. Yeni transferler ile beraber en çok merak edilen konulardan birisi de 2020-2021 transfer sezonu bitiş tarihi olarak öne çıkıyor. TFF'den açıklama gelirken, 'Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?' sorusunun yanıtı da duyuruldu. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim 2020 Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.

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TFF duyurdu: Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2020-2021 transfer sezonu bitiş tarihi
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