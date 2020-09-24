TFF duyurdu: Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2020-2021 transfer sezonu bitiş tarihi

Süper Lig'de yeni hafta için geri sayım sürerken yeni transferler de takımlarına katılıyor. Yeni transferler ile beraber en çok merak edilen konulardan birisi de 2020-2021 transfer sezonu bitiş tarihi olarak öne çıkıyor. TFF'den açıklama gelirken, 'Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?' sorusunun yanıtı da duyuruldu. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, detaylar...
Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim 2020 Pazartesi günü sona erecek.
"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.