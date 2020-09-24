TFF duyurdu: Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2020-2021 transfer sezonu bitiş tarihi

Süper Lig'de yeni hafta için geri sayım sürerken yeni transferler de takımlarına katılıyor. Yeni transferler ile beraber en çok merak edilen konulardan birisi de 2020-2021 transfer sezonu bitiş tarihi olarak öne çıkıyor. TFF'den açıklama gelirken, 'Yaz transfer dönemi ne zaman bitiyor?' sorusunun yanıtı da duyuruldu. Peki, transfer dönemi ne zaman bitecek? İşte, detaylar...

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Futbolda 4 Ağustos'ta başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 5 Ekim 2020 Pazartesi günü sona erecek.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak.