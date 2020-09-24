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'nin genç golcüsü 'da

Son dakika haberleri | Sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken , geleceğe de yatırım yapmıştı. İsmail Yüksek ve 'u kadrosuna katan Kanarya, 18'lik forveti 'a kiraladı. Barış, gelecek sezon 3. Lig'de top koşturacak.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 20:50 Son Güncelleme: 24.9.2020 20:50 ABONE OL
Fenerbahçe'nin genç golcüsü Barış Sungur Muğlaspor'da

Fenerbahçe'nin sezon başında Bucaspor'dan transfer ettiği ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı 18 yaşındaki Barış Sungur, TFF 3. Lig ekiplerinden Muğlaspor'a kiralandı.

Daha önce Kırşehir Belediyespor'a transferi gündemde olan ancak kulübün oynama garantisi vermemesi üzerine İstanbul'a geri dönen Barış Sungur, Muğlaspor'la kontratı imzaladı.

Muğlaspor Başkanı Erol Kapiz'in sözleşme imzalattığı Barış Sungur, yeni takımında hedefinin şampiyonluk olduğunu söyledi. 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde en az 15 maç oynama garantisi bulunuyor.

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Fenerbahçe'nin genç golcüsü Barış Sungur Muğlaspor'da
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