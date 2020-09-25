Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Beşiktaş Aboubakar'ı transfer etti

Son dakika: Aboubakar'ı etti

Son dakika haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde 'a gelen Aboubakar'ı kadrosuna kattı. Yıldız golcüyü geniş çaplı bir sağlık taramasından geçiren siyah-beyazlılar, transferi resmiyete döktü.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 16:23 Son Güncelleme: 25.9.2020 16:41 ABONE OL
Son dakika: Beşiktaş Aboubakar'ı transfer etti

Süper Lig'de oynadığı 2 maçtan 4 puan çıkaran Beşiktaş, bir taraftan Konyaspor mücadelesinin hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Burak Yılmaz'ın Lille'e gitmesinin ardından golcü arayışlarına giren siyah-beyazlılar, uzun süren arayışın ardından Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı.

Daha önce de Beşiktaş forması giyen yıldız golcü için akıllarda soru işaretleri vardı. Porto'da oynadığı dönemde çapraz bağ sakatlığı yaşayan Kamerunlu, geniş çaplı bir sağlık kontrolünden geçti.

Yaklaşık 4 saatlik kontrollerin ardından deneyimli forvetin rapoları temiz çıktı ve anlaşma sağlandı.

Öte yandan Beşiktaş'ın, Aboubakar'ın sözleşmesine olası bir sakatlık durumuyla ilgili kontatının feshedilebileceğine dair bir madde koyduğu öğrenildi.

Aboubakar'ın sözleşmesine özel madde! Sakatlanırsa...

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Uzman isimden flaş deprem yorumu! Beklenen Büyük İstanbul depremi için o bölgeye işaret etti
Ziya Selçuk'tan son dakika okullar açıklaması! 2020 Ortaokul ve liseler için okullar ne zaman açılacak? 8. 9. ve 12. sınıflar okula ne zaman gidecek?
Kolesterolü bitiriyor! Bu besin adeta doğal ilaç...
Son dakika haberi: Tuzla'da polisleri tehdit ettiği için gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi! İlk ifadesi ortaya çıktı
SON DAKİKA Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları bugün! 25 Eylül 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?
Cevizi suda 1 gece bekletip içerseniz o hastalığın dermenı oluyor! İşte süper besin cevizin faydaları...
BİM 2 Ekim 2020 yeni haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünler listesinde önümüzdeki hafta hangi ürünler var?
SON DAKİKA: Instagram'dan intihar notu paylaşan Furkan Celep ölü bulundu! 18 yaşındaki Furkan Celep genç yaşta intihar etti
BİM 25 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ile DEV İNDİRİMLER! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu listesinde neler var?
Fenerbahçe'de yeni transferin emojisi belli oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Beşiktaş Aboubakar'ı transfer etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA