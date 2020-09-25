Son dakika: Fenerbahçe Samatta'yla anlaştığını KAP'a bildirdi

Fenerbahçe, Vedat Muriqi'nin Lazio'ya satılmasının ardından kadrosuna kattığı Samatta'nın transfer detaylarını açıkladı.

Tanzanyalı golcünün 1 yılı kiralık olmak üzere 4 senelik transfer edildiği duyuruldu. Tecrübeli forvet için İngiliz ekibi Aston Villa'ya 6 milyon euro ödeneceği ifade edilirken, sportif başarılara göre 750 bin euro'ya kadar bonus ödemesi de yapılabileceği aktarıldı.

Öte yandan Samatta'ya ödenecek maaş ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Mbwana Samatta'nın 31.05.2021 tarihine kadar kiralanması ve sözleşme sonunda transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Aston Villa FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak ise sözleşme boyunca 6.000.000 Avro ödenecektir. Transfer bedeline ilaveten, sportif sonuçlarımıza bağlı olarak azami 750.000 Avro bonus bedeli Aston Villa FC Kulübüne ödenecektir.

FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedelleri her iki kulüp tarafından eşit oranda paylaşılacaktır.

Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

Öte yandan Fenerbahçe'nin resmi sitesinde ise şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Tanzanya Milli Takımı'nın kaptanı Mbwana Samatta'yı 4 yıllığına kadrosuna katmıştır. Bu sezon formamızı kiralık olarak giyecek olan oyuncunun bonservisi sezon sonunda alınacaktır.



Samatta'ya hoş geldin diyor, çubuklu formayla başarılar diliyoruz."

Fenerbahçe Mbwana Samatta'yı böyle duyurdu