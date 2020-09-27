Galatasaray 2 transferi bitiriyor!

Yeni sezonda çıktığı 4 resmi maçtan da galibiyetle ayrılan Galatasaray'da moraller yerinde. Son olarak Türk Telekom Stadı'da ağırladığı Hırvat ekibi Hajduk Split'i 2-0 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi play-off turuna kalan Cimbom'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. 5 Ekim'de sona erecek yaz transfer dönemi için de çalışmalarını hızlandırdı.

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda ilerleyen Galatasaray'da öncelik orta saha transferi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Michael Seri ve Mario Lemina'nın ayrılıklarının ardından bu bölgeyi Oghenekaro Etebo takviyesiyle güçlendiren Cimbom, transfer dönemi sona ermeden orta sahaya bir takviye daha yapmak istiyor. Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılı takım, aradığı ismi İngiltere'de buldu.

NAKAMBA YENİDEN GÜNDEME ALINDI

Galatasaray, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa forması giyen ön libero Marvelous Nakamba'yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Zimbabveli oyuncunun son durumu hakkında bilgi istedi. Daha önce Nakamba, Galatasaray'a önerilmiş ancak o dönemde Aston Villa transfere engel olmuştu. Yedek kalmasından sonra İngiliz ekibinin yüksek yıllık maliyeti nedeniyle Nakamba'yı kiralayabileceği belirtiliyor.

Orta saha transferinin ardından kanat bölgesini de güçlendirmek isteyen Galatasaray ile ilgili Bulgar basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

IVANOV BİTTİ BİTİYOR!

Buna göre sarı-kırmızılılar, Levski Sofya forması giyen Stanislav Ivanov'un transferini bitirmek üzere. Galatasaray scout ekibinin uzun bir süredir izlediği genç isime teknik heyetin onay verdiği, yönetimin de transferi sonuçlandırmak için Levski Sofya ile masaya oturduğu belirtildi.

Bulgar ekibiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ivanov, sağ kanat başta olmak üzere sol kanat ve santrfor olarak da görev yapabiliyor.

1999 doğumlu oyuncu geçtiğimiz sezon 29 maça çıkarken 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Sofya ekibinin altyapısından yetişen Ivanov, 2016 yılında A Takım'a yükseldi.