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Samatta'nın 'ye transferi sonrası 'ya şok!

çalışmalarını sürdüren , kadrosunu Tanzanyalı golcü ile güçlendirmişti. Kanarya'nın transferi duyurmasının ardından 'nın hesabı 30 bin takipçi kaybetti.

Giriş Tarihi: 27.9.2020 11:00 Son Güncelleme: 27.9.2020 11:04 ABONE OL
Samatta'nın Fenerbahçe'ye transferi sonrası Aston Villa'ya şok!

Transfer döneminin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe, kadrosunu Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta ile güçlendirdi. Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi'nin yerine alınan golcü oyuncu için kulübü Aston Villa'ya 6 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek.

Sarı-lacivertli takımın Samatta'yı renklerine bağlamasının ardından, Aston Villa'nın sosyal medya hesabında sürpriz bir gelişme yaşandı. Goal'de yer alan habere göre İngiliz ekibi, golcü oyuncunun transferinin resmileşmesinin ardından son 24 saatte, çoğunluğu Tanzanyalı olan yaklaşık 30 bin takipçisini kaybetti.

Bazı kullanıcılar, Aston Villa'yı sosyal medyada takibi bırakmasıyla ilgili, "Şimdi evladımızı Türkiye'de takip etme zamanı" şeklinde yorumlarda bulundular.

Kariyerine ülkesinin takımlarından African Lyon'da başlayan Mbwana Samatta, 2016'nın ocak ayında Genk'e transfer oldu. 2020'nin ocak ayında 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu. 6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ile 2021'e kadar Fenerbahçe'ye kiralanan golcü oyuncu, Premier Lig'de çıktığı 14 maçta 1 gol kaydetti.

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Samatta'nın Fenerbahçe'ye transferi sonrası Aston Villa'ya şok!
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