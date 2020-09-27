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Son dakika: İşte 'ın maçında iptal edilen golü

Son dakika... 'in 3. haftasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu derbinin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin Feghouli ile attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.9.2020 19:47 Son Güncelleme: 27.9.2020 19:53 ABONE OL
Son dakika: İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçında iptal edilen golü

Süper Lig'in 3. haftası dev bir derbiye sahne oluyor.

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken, tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Müsabakanın 36. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Feghouli, Belhanda'nın savunmanın arkasına attığı topta Fenerbahçe ağlarını sarstı. Ancak deneyimli hakem Halil Umut Meler, yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağına uyarak golü iptal etti.

İşte o pozisyon:

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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Son dakika: İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçında iptal edilen golü
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