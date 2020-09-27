Son dakika: İşte Galatasaray'ın Fenerbahçe maçında iptal edilen golü

Süper Lig'in 3. haftası dev bir derbiye sahne oluyor.
Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadenin ilk 45 dakikasında gol sesi çıkmazken, tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Müsabakanın 36. dakikasında sarı-kırmızılı ekibin yıldızı Feghouli, Belhanda'nın savunmanın arkasına attığı topta Fenerbahçe ağlarını sarstı. Ancak deneyimli hakem Halil Umut Meler, yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağına uyarak golü iptal etti.
İşte o pozisyon:
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)