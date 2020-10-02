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'den açıklaması!

Son dakika haberleri | 'nde Galatasaray ile karşılaşan Glasgow Rangers'ın yıldızlarından , sarı-kırmızılılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 17:16 ABONE OL
Ianis Hagi'den Galatasaray açıklaması!

Sarı-kırmızılı takımın efsane oyuncularından Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, Galatasaray'ı 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldıkları maçla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İstanbul'da doğan 21 yaşındaki futbolcu, "Dün gece gerçekten çok özeldi. Galatasaray'a karşı oynamak benim ve ailem için çok şey ifade ediyordu. Takımım Avrupa Ligi'nde yola devam etti, buna yardım ettiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İskoç ekibi, kariyerinde Viitorul Constanta, Fiorentina ve Genk formalarını giyen Hagi ile mayıs ayında uzun süreli sözleşme imzalamıştı.

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Ianis Hagi'den Galatasaray açıklaması!
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