Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor Gaziantep'e takıldı! Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

'e takıldı! Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

'in 4. haftasında , deplasmanda FK'ya konuk oldu. Campi ile öne geçen bordo-mavili takım, Maxim'in 90+3'teki penaltı golüne engel olamadı. 1-1 biten müsabakanın ardından Karadeniz temsilcisi 5, Gaziantep FK ise 3 puana yükseldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 2.10.2020 18:56 Son Güncelleme: 2.10.2020 22:33 ABONE OL
Trabzonspor Gaziantep'e takıldı! Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Ligde oynadığı ilk 3 maçta 4 puan toplayan bordo-mavililer ile 2 puanı bulunan Antep ekibi, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Zorlu müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımla soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor, Campi'nin 64. dakikada attığı golle öne geçti. Bu gole ev sahibi takımın cevabı ise 90+3'te geldi.

Maxim'in penaltı golüyle skora denge getiren Antep ekibi, Trabzonspor'dan 1 puan almayı başardı. Öte yandan müsabakada Trabzonsporlu Flavio ile Gaziantep FK'nın deneyimli hocası Sumudica kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 5'e, Gaziantep Fk ise 3'e çıkardı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

2. dakikada Ekuban'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay kurtardı.

14. dakikada Gaziantep FK'da Sousa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş farklı şekilde auta çıktı.

20. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.

26. dakikada Oğuz'un sağ kanattan çektiği sert şut savunmaya çarpıp kaleci Erce'de kaldı.

27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Edgar Ie oyuna devam edemezken, yerine Campi oyuna girdi.

40. dakikada Ekuban'ın kale önünde bomboş pozisyondaki Afobe'ye gönderdiği tehlikeli topta kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

52. dakikada Morais'in tehlikeli ortasında Trabzsonspor savunması son anda topu kornere çeldi.

55. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Ekuban'dan önce araya giren Kana-Bıyık uzaklaştırdı.

62. dakikada Pereira'nın kullandığı uzun taç atışında topa kafa ile dokunan Campi'nin vuruşu uzak köşeden ağlarla buluşu. 0-1

70. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten dışarı gitti.

75. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.

77. dakikada Bilal ceza sahasına çalımlarla girerek şutunu çekti, top yandan az farkla dışarı çıktı.

88. dakikada VAR incelemesi sonrası ceza sahası içerisinde Maxim'e faul yapıldığı gerekçesiyle Gaziantep FK penaltı kazandı.

90. dakikada kazanılan penaltı atışını Maxim gole çevirdi. 1-1

EN ÇOK OKUNANLAR

Covid-19'u ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü: Kimlerin ağır hasta olacağı işte böyle tespit edilecek!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan son dakika açıklaması! Okulların açılmasıyla ilgili önemli değişiklik...
Galatasaray'a Emre Akbaba şoku! 15 milyon Euro...
Son Dakika Haberi: Korkunç olay! Korona sürüntü testi yapılırken kafatası duvarı delindi
SON DAKİKA ALTIN FİYATLAR HABERİ: Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları! 2 Ekim Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları
BİM 2 Ekim 2020 Cuma aktüel ürünler kataloğunda dev indirim! BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan canlı altın fiyatları bugün! 2 Ekim 22 ayar bilezik, çeyrek, tam, cumhuriyet ve gram altın altın fiyatları kaç para?
e-Okul öğrenci giriş ile lise alan seçimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Alan seçimi sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...
Taksici cinayetlerinin ardından rant çıktı
Son Dakika Haber: Wuhan-400 virüsünü 39 yıl önce yazmış! Korona virüsü gibi ancak...
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor Gaziantep'e takıldı! Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA