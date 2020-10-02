Trabzonspor Gaziantep'e takıldı! Gaziantep FK 1-1 Trabzonspor (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Ligde oynadığı ilk 3 maçta 4 puan toplayan bordo-mavililer ile 2 puanı bulunan Antep ekibi, Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Zorlu müsabakanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve takımla soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gitti.

İkinci yarıya iyi başlayan Trabzonspor, Campi'nin 64. dakikada attığı golle öne geçti. Bu gole ev sahibi takımın cevabı ise 90+3'te geldi.

Maxim'in penaltı golüyle skora denge getiren Antep ekibi, Trabzonspor'dan 1 puan almayı başardı. Öte yandan müsabakada Trabzonsporlu Flavio ile Gaziantep FK'nın deneyimli hocası Sumudica kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 5'e, Gaziantep Fk ise 3'e çıkardı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

2. dakikada Ekuban'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği sert şutu Gaziantep kalecisi Günay kurtardı.



14. dakikada Gaziantep FK'da Sousa'nın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş farklı şekilde auta çıktı.



20. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Ekuban'ın vuruşunu kaleci Günay kornere çeldi.



26. dakikada Oğuz'un sağ kanattan çektiği sert şut savunmaya çarpıp kaleci Erce'de kaldı.



27. dakikada Trabzonspor'da sakatlanan Edgar Ie oyuna devam edemezken, yerine Campi oyuna girdi.



40. dakikada Ekuban'ın kale önünde bomboş pozisyondaki Afobe'ye gönderdiği tehlikeli topta kaleci Günay meşin yuvarlağı kontrol etti.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

52. dakikada Morais'in tehlikeli ortasında Trabzsonspor savunması son anda topu kornere çeldi.



55. dakikada Pereira'nın sağ kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Ekuban'dan önce araya giren Kana-Bıyık uzaklaştırdı.



62. dakikada Pereira'nın kullandığı uzun taç atışında topa kafa ile dokunan Campi'nin vuruşu uzak köşeden ağlarla buluşu. 0-1



70. dakikada Maxim'in ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten dışarı gitti.



75. dakikada Kenan Özer'in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.



77. dakikada Bilal ceza sahasına çalımlarla girerek şutunu çekti, top yandan az farkla dışarı çıktı.



88. dakikada VAR incelemesi sonrası ceza sahası içerisinde Maxim'e faul yapıldığı gerekçesiyle Gaziantep FK penaltı kazandı.



90. dakikada kazanılan penaltı atışını Maxim gole çevirdi. 1-1