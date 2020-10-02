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FK - maçının ilk 11'leri belli oldu

'de 2020-2021 sezonunun ilk 3 haftasında 4 puan toplayan , deplasmanda FK'ya konuk oluyor. 'ndaki mücadele saat 20.00'de başlayacak ve karşılaşmada düdük çalacak. Zorlu müsabakada ilk 11'ler belli oldu.

Giriş Tarihi: 2.10.2020 18:56 Son Güncelleme: 2.10.2020 19:05 ABONE OL
Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'de 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda 4 puanlı Trabzonspor ile 2 puanlı Gaziantep FK karşılaşacak. Zorlu mücadele saat 20.00'de başlayacak ve deneyimli hakem Fırat Aydınus karşılaşmada düdük çalacak.

Maç beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Eddie Newton yönetimindeki Trabzonspor, geriden kalan 3 maçta Beşiktaş'a yenildi, Denizlispor ile berabere kaldı, Yeni Malatyaspor'u ise yendi.

Sumudica'nın öğrencileri ise Galatasaray'a yenilirken, Göztepe ve Karagümrük ile berabere kaldı.

Öte yandan Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Uğurcan Çakır ve Plaza kadroda yok.

İLK 11'LER BELLİ OLDU...

Gaziantepspor FK: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre.

Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe.

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Gaziantep FK - Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu
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