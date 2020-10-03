Son dakika: İşte Fenerbahçe-Karagümrük maçındaki penaltı pozisyonları

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Fatih Karagümrük'ü ağırladı.

Mücadelede sarı-lacivertliler Samatta'nın golleriyle 2-0 öne geçerken, deplasman ekibi 77. dakikada penaltı kazandı. Ceza sahasına gelen ortada Karagümrüklü futbolcunun kafa vuruşu deneyimli stoper Lemos'un eline çarptı.

Maçı devam ettiren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'dan gelen uyarı sonrası oyunu durdurdu ve pozisyonu izlemeye gitti. VAR'a baktıktan sonra kararını değiştiren Uğurlu, beyaz noktayı gösterdi.

Sabo, 78. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve skoru 2-1'e getirdi.

İşte o pozisyon...

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)

Karagümrük, 87. dakikada bir penaltı daha kazandı. İlk penaltıya sebep olan Lemos, bu kez rakibini ceza sahasında düşürdü. Yaşar Kemal Uğurlu, Lemos'u ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atarken, bir kez daha beyaz noktaya gitti.

Ancak bu kez Sabo'nun vuruşunu Altay Bayındır çıkardı. Fenerbahçe, müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

İşte ikinci penaltı pozisyonu:





(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)