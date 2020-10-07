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: Transferde yöntemini kullanacağız

'nin eski sportif direktörü ve şu anda 'nın takımında başkan olan , transferlerde yöntemini kullanacaklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 7.10.2020 20:00 ABONE OL
Damien Comolli: Transferde Football Manager yöntemini kullanacağız

Şu anda birçok kulübün Football Manager formülünü kullandığını söyleyen Comolli, yakın zamanda kendilerinin de bu sisteme geçeceğini fakat kulübün tüm transfer politikasının buna bağlı olmayacağını dile getirdi.

Fenerbahçe'de yaptığı transferlerle eleştirilere maruz kalan Damien Comolli, başkan olduğu Ligue 2 ekibi Toulouse'da ilk sezonunda 7 transfer yaptı.

Comolli'nin Fransız basınına açıklamaları şu şekilde:

Transfer döneminde çözülmesi gereken birkaç sorun vardı. Hedefimiz 3 kaleciyle birlikte 23 oyuncuyla başlamak ve gençleri çıkarmaktı. Ancak Covid-19 döneminde transfer piyasası açısından felaketti.

FOOTBALL MANAGER KULLANACAĞIZ

Transferde henüz Football Manager kullanmıyoruz ama kullanacağız. Bunu kullanan birçok kulüp var. Stratejimizin temelini oluşturmayacak ama yardımcı olabilir. Bunun kulübün gelecek politikası ile ilgisi yok ama dediğim gibi kullanacağız.

Amerikan RedBird Capital Partners şirketinin satın aldığı Toulouse, başkanlığa Comolli'yi getirmişti.

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Damien Comolli: Transferde Football Manager yöntemini kullanacağız
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