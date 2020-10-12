Zamansız teklif

Kadro dışında bıraktığı oyuncular için gözünü transfer penceresi açık ülkelere çeviren Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. ABD'nin Seattle Sounders takımı,Amerikalı yetkililer, Kanadalı futbolcuyu transfer etmek için durumunu sordu.Umut Nayir'in de ayrılığı sonrası santrfor bölgesindeüçlüsüyle yoluna devam eden siyah-beyazlılar talebi geri çevirdi. Yönetimin cevabı, "Devre arasında gelin o zaman transferini görüşelim. Larin'i şimdi bırakırsak zora düşeriz" oldu.Larin ve Mirin'i geçtiğimiz sezon maaşının yüzde 80'ini ödeyerek kiraya gönderen Beşiktaş, bu sezon kadro dışı bıraktığı Mirin, Lens ve Douglas'ı yüksek kontratlar sebebiyle ayrılığa ikna edemedi. Üç oyuncunun devre arasına kadar hiçbir maça çıkmadan kazanacakları ücret toplamı yaklaşık olarak 1.5 milyon Euro olacak.