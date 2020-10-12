Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Zamansız teklif

Zamansız teklif

'in ayrılığı sonrası forvette Aboubakar, ve Güven'le yola devam edecek olan Kartal'ın yanıtı net oldu: "Devre arasında gelin, o zaman transferi görüşelim. Larin'i şimdi bırakırsak takım olarak biz zora gireriz"

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 12.10.2020 ABONE OL
Zamansız teklif
Kadro dışında bıraktığı oyuncular için gözünü transfer penceresi açık ülkelere çeviren Beşiktaş'a sürpriz bir teklif geldi. ABD'nin Seattle Sounders takımı, Kartal'ın 25 yaşındaki forveti Cyle Larin için kulübün kapısını çaldı. Amerikalı yetkililer, Kanadalı futbolcuyu transfer etmek için durumunu sordu.

SÖZLÜ ANLAŞMA TAMAM
Umut Nayir'in de ayrılığı sonrası santrfor bölgesinde Aboubakar, Larin ve Güven Yalçın üçlüsüyle yoluna devam eden siyah-beyazlılar talebi geri çevirdi. Yönetimin cevabı, "Devre arasında gelin o zaman transferini görüşelim. Larin'i şimdi bırakırsak zora düşeriz" oldu. İki kulüp temsilcileri devre arasında bu transferi görüşmek üzere sözlü anlaşma sağladı.

ESKİ KONTRATLAR BAŞINA DERT OLDU
Larin ve Mirin'i geçtiğimiz sezon maaşının yüzde 80'ini ödeyerek kiraya gönderen Beşiktaş, bu sezon kadro dışı bıraktığı Mirin, Lens ve Douglas'ı yüksek kontratlar sebebiyle ayrılığa ikna edemedi. Üç oyuncunun devre arasına kadar hiçbir maça çıkmadan kazanacakları ücret toplamı yaklaşık olarak 1.5 milyon Euro olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sinan Özen'in kızı Neva’nın sağlık durumu… Sosyal medyadan sevenlerine böyle seslendi
Masterchef’te kim elendi, kim gitti? 11 Ekim 2020 MasterChef elenen isim belli oldu mu? Eleme gecesinde gözyaşları sel oldu
Demet Akalın’ın ‘Dünya Kız Çocukları Günün’ de yaptığı paylaşım yürekleri burktu! Sosyal medya gündemine damga vurdu!
Bu besin koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiriyor!
Süper Loto sonuçları canlı çekilişle AÇIKLANDI! Milli Piyango İdaresi ile 11 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ hızlı bilet sorgulama BURADA!
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Urfalı Hikmet damga vurdu! Hikmet Karakurt 250 bin TL’lik o soruyu açtırdı!
Vücutta yağ bırakmayan 5 günde 3 kilo verdiren inanılmaz limon diyeti
SON DAKİKA- Trabzon Akyazı’daki yangın korku ve paniğe yol açtı! Trabzon yangını son durum ne oldu?
Son dakika ALTIN FİYATLARI gelişmeleri: 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 11 Ekim 2020 CANLI RAKAMLAR
Masterchef'in eski şampiyonu ile Yasin Obuz kolları sıvadı: Yeni projesi çok konuşulacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Zamansız teklif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA