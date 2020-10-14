2 gün tatille riski azalt

Sakatlığının kronik olmadığı, kas sıkıntısı yaşadığı belirtilen Arjantinli yıldızın İtalya’da haftada en az iki kez dinlendirildiği ve özel bir beslenme programı olduğu ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 14.10.2020ABONE OL
Diego Perotti'nin sakatlığının kronik değil kas sakatlığı olduğunu en son teknik direktör Erol Bulut açıkladı. Ancak daha önce Van Persie'de aynı sıkıntıyı yaşayan Fenerbahçe, bu oyuncu için temkinli. Öyle ki sözleşmesi de sakatlık riski göze alınarak yapıldı. Arjantinli oyuncunun sorunununaşil tendonunda olduğu ve Roma'dada buna uygun antrenman programıuygulandığı öğrenildi.
GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI
32 yaşındaki sol kanat; koşu egzersizlerindensonra sürekli sızlamalaryaşadığı için haftada enaz iki kez dinlendiriliyordu. Bacağındagüç kaybı hissi yaşadığındankendisine farklı güçlendirmeçalışmaları yapılıyordu. Sabahuyandığında hassasiyet kaybıolduğu için farklı bir beslenmeprogramı uygulanıyordu.
İSTANBUL DERBİSİÜLKER STADI'NDA
İKI İstanbul ekibi Karagümrük ve Kasımpaşa'nın ligin 5. haftasındaki maçına Fenerbahçe Ülker Stadı ev sahipliği yapacak. Karagümrük rakiplerini Olimpiyat Stadı'nda ağırlıyordu ancak TFF tarafından bakıma alındığı için 18 Ekim'deki mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak. F.Bahçe o hafta İzmir'deGöztepe ile karşılaşacak.