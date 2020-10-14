2 gün tatille riski azalt

Diego Perotti'nin sakatlığının kronik değil kas sakatlığı olduğunu en son teknik direktör Erol Bulut açıkladı. Ancak daha önce Van Persie'de aynı sıkıntıyı yaşayan Fenerbahçe, bu oyuncu için temkinli. Öyle ki sözleşmesi de sakatlık riski göze alınarak yapıldı.32 yaşındaki sol kanat;Bacağındagüç kaybı hissi yaşadığındankendisine farklı güçlendirmeçalışmaları yapılıyordu.İKI İstanbul ekibi Karagümrük ve Kasımpaşa'nın ligin 5. haftasındaki maçınaev sahipliği yapacak. Karagümrük rakiplerini Olimpiyat Stadı'nda ağırlıyordu ancak TFF tarafından bakıma alındığı için 18 Ekim'deki mücadele Ülker Stadı'nda oynanacak.