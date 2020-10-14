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Son dakika: 'de 5. haftanın hakemleri açıklandı

Son dakika haberi... 'in 5. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın zorlu karşılaşması olan Trabzonspor-Başakşehir maçında düdük çalacak.

Giriş Tarihi: 14.10.2020 11:25 Son Güncelleme: 14.10.2020 11:38 ABONE OL
Son dakika: Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek'i atadı.

İşte ligin 5. haftasında görev alacak hakemler:

17 Ekim Cumartesi

13.30 Ç.Rizespor - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

16.00 Kayserispor - DG Sivasspor: Halil Umut Meler

16.00 İH.Konyaspor - Yeni Malatyaspor: Turgut Doman

19.00 Trabzonspor - M.Başakşehir: Bahattin Şimşek


18 Ekim Pazar

13.30 A.Hatayspor - BB. Erzurumspor: Halis Özkahya

16.00 FT.Antalyaspor - Gazantep FK: Koray Gençerler

16.00 Fatih Karagümrük - Kasımpaşa: Erkan Özdamar

19.00 Göztepe - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan


19 Ekim Pazartesi

20.00 Galatasaray - A.Alanyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Gençlerbirliği - Y.Denizlispor: Mert Güzenge

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Son dakika: Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı
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