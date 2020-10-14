Son dakika: Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı
Son dakika haberi... Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın zorlu karşılaşması olan Trabzonspor-Başakşehir maçında Bahattin Şimşek düdük çalacak.
Giriş Tarihi: 14.10.2020 11:25Son Güncelleme: 14.10.2020 11:38ABONE OL
Süper Lig'de 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 5. haftasındaki müsabakaları yönetecek hakemleri açıkladı. Haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri olan Trabzonspor - Başakşehir maçına MHK, Bahattin Şimşek'i atadı.