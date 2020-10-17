Çaykur Rizespor - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.
Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Süper Lig'in ilk 4 haftasında galibiyeti bulunmayan iki ekipte ilk 3 puanını almak istiyor. Bu maç öncesinde Çaykur Rizespor 2, MKE Ankaragücü ise 1 puana sahip.
11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy
MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Idriz Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven