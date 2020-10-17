Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çaykur Rizespor - Ankaragücü | CANLI

- Ankaragücü | CANLI

'in 5. haftasında , 'nda 'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem yönetiyor. Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçının sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 17.10.2020 13:30 Son Güncelleme: 17.10.2020 13:33 ABONE OL
Çaykur Rizespor - Ankaragücü | CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Çaykur Didi Stadyumu'nda MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmayı hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.

Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in ilk 4 haftasında galibiyeti bulunmayan iki ekipte ilk 3 puanını almak istiyor. Bu maç öncesinde Çaykur Rizespor 2, MKE Ankaragücü ise 1 puana sahip.

11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy

MKE Ankaragücü: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Idriz Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven

EN ÇOK OKUNANLAR

Esra Erol’da programında flaş gelişme Türkiye’nin konuştuğu olayda DNA testinin sonucu açıklandı
SON DAKİKA HABERİ! Bu kan grubuna sahip olanlar dikkat! "Daha çabuk yakalanıyor, daha zor atlatıyor"
SON DAKİKA! Meteoroloji'den sağanak yağış, hava durumu ve fırtına uyarısı geldi: İstanbullular hafta sonuna dikkat! Sağanak yağış ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı yinelendi! Hafta sonu hava durumu da açıklandı (O saatlere dikkat)
Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Ekim 2020 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar!
Zonguldak'tan SON DAKİKA! Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: "Yeni bir doğalgaz rezervi keşfettik..."
Son dakika MEB açıklaması: Diğer sınıflar (5. 6. 7. ve 9. 10. 11. sınıflar) için okullar ne zaman açılacak, okula gidecek? ortaokullar ve liseler için okullar ne zaman açılacak?
SON DAKİKA HABERİ: 16 Ekim korona tablosu: 16 Ekim Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı günlük son durum tablosu
AK Parti Milletvekili Markar Esayan hayatını kaybetti! Markar Esayan kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?
SON DAKİKA: Dünya alarma geçti! Yeni bir pandemi başlangıcı olabilir, Çin’deki alfakoronavirüsün insanlara bulaşabildiği ortaya çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Çaykur Rizespor - Ankaragücü | CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA