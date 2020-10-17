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için flaş Gareth itirafı! "Helikopterle..."

'e rekor bonservis bedeli ile olan ancak yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle bekleneni tam anlamıyla veremeyen Gareth , yaz transfer döneminde Tottenham'a geri dönmüştü. , 'da görev yaptığı dönemde Galli yıldızı transfer için kaçırmayı düşündüklerini itiraf etti.

Giriş Tarihi: 17.10.2020 19:37 ABONE OL
Manchester United için flaş Gareth Bale itirafı! Helikopterle...

57 yaşındaki teknik adam David Moyes, 2013 yazında Manchester United'da görev yaptığı dönemde United'ın Bale ile gizli bir sözleşme imzalamak istediğini ifade etti.

United'daki ilk transferinin Bale olmasını çok istediğini dile getiren Moyes, "United'da büyük bir projenin başına geçtim ve ilk istediğim şey Bale'ın Old Trafford'da mücadele etmesiydi. Bale ile görüştük ancak Real Madrid de onu istiyordu. Bale'ı kaçırmaya çalıştım. United, Real Madrid'den daha yüksek bir bonservis bedeli teklif etti ancak Real Madrid de Bale'a United'dan daha yüksek bir maaş teklif etti; Bale da Real Madrid'e gitti" dedi.

Transfer için Bale'ı kaçırmayı dahi düşündüklerini ifade eden Moyes, "Bu bir çılgınlık olarak düşünülebilir ama Bale'ı transfer için kaçırmayı bile düşündük. Bale için antrenman sahamızda özel bir helikopteri hazır bulunduruyorduk; bir şansımız olduğunu düşündük ama Bale, Real Madrid'i seçti" şeklinde konuştu.

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Manchester United için flaş Gareth Bale itirafı! "Helikopterle..."
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