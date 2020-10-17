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1-4 | MAÇ SONUCU

'nde deplasmanda ile karşılaştı. Mücadele 4-1 Kırmızı Şeytanlar'ın üstünlüğü ile sona erdi. Manchester'a galibiyeti getiren goller Maguire, , Wan-Bissaka ve Rashford'dan geldi.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 00:10 ABONE OL
Newcastle United 1-4 Manchester United | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Manchester United, deplasmanda Newcastle United'ı 4-1 yendi.

Karşılaşmanın 2. dakikasında Luke Shaw'ın kendi kalesine attığı golle geriye düşen Manchester ekibi, 23. dakikada Harry Maguire ile eşitliği yakaladı.

İkinci yarıda kazanılan penaltı atışından yararlanamayan Portekizli Bruno Fernandes, 86. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi.

Ev sahibi ekip, 90. dakikada Aaron Wan-Bissaka ve 90+6. dakikada Marcus Rashford'un golleriyle rakibini 4-1 mağlup etti.

Bu galibiyetle Manchester United puanını 6'ya çıkardı, Newcastle United ise 7 puanda kaldı.

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Newcastle United 1-4 Manchester United | MAÇ SONUCU
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